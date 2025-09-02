Семь игроков «Рубина» вызваны в сборные своих стран

Фото: rubin-kazan.ru

Семь футболистов ФК «Рубин» вызваны в национальные сборные стран. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Евгений Ставер (Россия) вызван на товарищеские встречи против Иордании (дома) и Катара (в гостях) – 4 и 7 сентября 2025 года.

Мирлинд Даку отправится сначала на товарищескую встречу против Гибралтара (в гостях), которая состоится 4 сентября. А затем, 9 сентября, на матч в рамках квалификации ЧМ-26 против Латвии (дома).

Также еще трое игроков отправляются в составе своих национальных команд на игры ЧМ-26 в квалификациях.

Игор Вуячич (Черногория)

5 сентября – Чехия (дома)

8 сентября – Хорватия (в гостях)

Угочукву Иву (Армения)

6 сентября – Португалия (дома)

9 сентября – Ирландия (дома)

Велдин Ходжа (Косово)

5 сентября – Швейцария (в гостях)

8 сентября – Швеция (дома).

Илья Рожков и Никита Лобов смогут сыграть за Россию-U21 в товарищеских матчах против Саудовской Аравии 5 и 8 сентября 2025 года (дома).