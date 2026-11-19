Семь городов Татарстана под угрозой атаки БПЛА
Объявлена угроза атаки вражеских беспилотников на семь городов Татарстана. Об этом сообщает РСЧС.
"УГРОЗА АТАКИ БПЛА на города Лениногорск, Бугульма, Елабуга, Нижнекамск, Заинск, Альметьевск, Наб.Челны с 04 час. 30 мин. 19.11.2026 года. Примите меры безопасности. При возможности проследуйте в ближайшее здание (подвал, подземный переход, метро, парковку или специально оборудованное убежище)", - говорится в сообщении.
С 3.00 в Татарстане действует режим беспилотной опасности.