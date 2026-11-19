Объявлена угроза атаки вражеских беспилотников на семь городов Татарстана. Об этом сообщает РСЧС.

"УГРОЗА АТАКИ БПЛА на города Лениногорск, Бугульма, Елабуга, Нижнекамск, Заинск, Альметьевск, Наб.Челны с 04 час. 30 мин. 19.11.2026 года. Примите меры безопасности. При возможности проследуйте в ближайшее здание (подвал, подземный переход, метро, парковку или специально оборудованное убежище)", - говорится в сообщении.

С 3.00 в Татарстане действует режим беспилотной опасности.