Семь горноспасателей госпитализированы при поисковых работах на шахте «Листвяжная»

Семь горноспасателей были госпитализированы в Кузбассе при поисковых работах на шахте «Листвяжная». Таким образом общее количество пострадавших в результате ЧП выросло до 106, сообщает ТАСС.

«Госпитализированы еще семь горноспасателей, предварительно в легкой степени тяжести, их обследуют», — рассказал информагентству источник в экстренных службах.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем телеграм-канале пояснил, что спасателям был поставлен диагноз «токсическое действие окиси углерода легкой степени». По его словам, они будут готовиться к выписке в ближайшее время.

25 ноября на кузбасской шахте «Листвяжная» случилась авария, в которой погибли 51 человек, в том числе пять горноспасателей. В 04.30 по московскому времени в пгт Грамотеинский (город Белово) произошло задымление на шахте. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв метана.

2 декабря возобновились поисковые работы. В ходе них 4 декабря горноспасателями на поверхность были подняты еще два погибших шахтера, остаются ненайденными тела 13 рабочих. В шахте проводится проветривание аварийного участка, восстановление вентиляционных перемычек и трубопровода для откачки воды.

На совещании по ситуации в угольной отрасли в Кузбассе, которая прошла в четверг, Президент России Владимир Путин поручил федеральному Кабмину и властям Кемеровской области оказать помощь всем родным и близким погибших во время взрыва в «Листвяжной», а также пострадавшим при ЧП.