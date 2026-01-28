«Шьем для наших героев»: сотрудники Нармонского детсада помогают бойцам СВО

Сотрудники детского сада «Солнышко», расположенного в селе Нармонка Лаишевского района, с начала специальной военной операции активно помогают российским военнослужащим. Под руководством благотворительного фонда «Помощь СВОим» коллектив организовал пошив плащей и практичных флисовых толстовок для бойцов.

Как рассказала заведующая детским садом Эльмира Лутфуллина, инициатива направлена на обеспечение военнослужащих вещами, которые помогают в маскировке на передовой, а также поддерживают раненых в госпиталях.

Особое участие в акции принимают воспитатели Алсу Ахметова и Татьяна Дыльдина. Педагоги признаются, что уже потеряли счет количеству сшитых и отправленных на фронт вещей, поскольку работа ведется постоянно и требует постоянного внимания.

Сотрудники детсада отмечают, что для них это не просто благотворительность, а личная поддержка тех, кто защищает страну, и возможность внести вклад в общее дело.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.