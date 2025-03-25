Семь девятиклассников РТ могут остаться без аттестатов из-за отказа от ОГЭ

В Татарстане семь выпускников девятых классов могут остаться без школьных аттестатов из-за отказа их родителей подавать заявление на сдачу ОГЭ. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В этом учебном году по ошибочному пути идут семь выпускников девятых классов. Но мы в виде исключения еще принимаем заявления на сдачу ОГЭ. Выпускников 11 классов, отказавшихся от подачи заявления на ЕГЭ, в этом году нет», – рассказал министр образования и науки.

По его словам, одиннадцатиклассники, отказавшиеся от ЕГЭ в прошлом году, сейчас обучаются в колледжах с аттестатом за девятый класс.

«Они потеряли два года. Выпускник из Альметьевского района учится в аграрном колледже другого региона, из Нижнекамска – в одном из казанских колледжей. В отношении трех участников отделом образования Пестречинского района и прокуратурой Заинского района уже инициированы исковые заявления в суды об обязательстве родителей не препятствовать своим детям проходить государственную итоговую аттестацию и подать все необходимые документы», – отметил глава Минобрнауки.

Он добавил, что 11 марта Пестречинским районным судом иск был удовлетворен, а 18 марта Заинским районным судом иск удовлетворен в отношении двух несовершеннолетних. «На стадии назначения заседание в Ново-Савиновском районном суде Казани», – уточнил Хадиуллин.

В прошлом году восемь выпускников девятых классов остались без аттестата о школьном образовании, несмотря на предупреждения школы и даже судебные решения. В результате они не поступили в десятый класс или в колледж.

«Экзаменационной кампании прошлого года предшествовала настоящая информационная война. Дискредитация, нагнетание негатива в отношении ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году впервые носили профессиональный, системный характер, с явным ярким "лидером"», – заявил министр.

Хадиуллин подчеркнул, что некоторые родители прислушиваются к блогерам, которые распространяют недостоверную информацию, некорректно интерпретируют закон, «демонизируют школу, вводят в заблуждение относительно системы государственной итоговой аттестации». Речь идет о том, что родители отказываются подавать заявление на сдачу экзаменов их детьми, поскольку в нем нужно указывать персональные данные.

«Следование такому подходу влечет нарушение прав детей на получение полноценного школьного образования и получение документа об образовании», – заключил Хадиуллин.