Семь детей пострадали с начала этого года на пожарах в Татарстане

С начала этого года в Татарстане на пожарах пострадали семь детей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

Заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Чаще всего на пожарах гибнут дети до шести лет. Они не могут принимать решения самостоятельно и полностью зависят от родителей. Причины возникновения пожаров из года в год одни и те же – неосторожное обращение с огнем, детская шалость, неисправность электроприборов», – отметил Максим Трущин.

В пример Трущин привел случай, когда из-за неосторожного обращения с огнем едва не погибли два подростка 12 и 14 лет. Все произошло в марте этого года в Набережных Челнах.

Дети решили приготовить на газовой плите сырные палочки. В какой-то момент вспыхнуло масло. Один из подростков получил ожоги, его забрали в больницу.

Чтобы избежать трагедии, заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору советует родителям чаще напоминать детям, насколько опасны игры со спичками и зажигалками. Также он рекомендовал убирать от детей в недоступные места легковоспламеняющиеся предметы.