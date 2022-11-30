Семь депутатов Новошешминского РТ получили выговор за сокрытие счетов и авто

Семь депутатов органов местного самоуправления Новошешминского района Татарстана получили выговор за то, что не указали в декларации о расходах и доходах свои счета и машины. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный советник Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Так, один народный избранник скрыл наличие у себя трех автомобилей, в том числе грузового. Другой депутат не указал два земельных участка и девять счетов. Третий скрыл шесть земельных участков.

Один из депутатов также написал увольнение по собственному желанию.