Семь человек задержаны после конфликта со стрельбой и поножовщиной на юге Москвы

Правоохранительные органы Москвы задержали семерых участников серьезного конфликта, произошедшего на юге столицы и сопровождавшегося применением холодного оружия и огнестрельного оружия, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в процессе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось задержать и доставить в отделение семь мужчин в возрасте от 26 до 35 лет, являвшихся ключевыми фигурантами инцидента.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. Кроме того, полицейские изъяли у задержанных предметы, которые использовались в качестве оружия, и направили их на экспертизу.