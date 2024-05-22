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Семь человек задержаны после конфликта со стрельбой и поножовщиной на юге Москвы
Правоохранительные органы Москвы задержали семерых участников серьезного конфликта, произошедшего на юге столицы и сопровождавшегося применением холодного оружия и огнестрельного оружия, сообщает ТАСС.
По данным агентства, в процессе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось задержать и доставить в отделение семь мужчин в возрасте от 26 до 35 лет, являвшихся ключевыми фигурантами инцидента.
В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. Кроме того, полицейские изъяли у задержанных предметы, которые использовались в качестве оружия, и направили их на экспертизу.
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