Семь человек пропали после удара ВСУ по вышкам «Черноморнефтегаза», поиски продолжаются

94 человека эвакуировали с буровых вышек «Черноморнефтегаза» после удара Вооруженных сил Украины. Семь человек числятся пропавшими без вести, их поиски будут продолжаться, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Трое раненых накануне вечером были доставлены с ожогами и осколочными ранениями в Черноморскую районную больницу. На охране действующих буровых платформ остаются 15 военнослужащих.

«Правительство Республики Крым в ближайшее время свяжется с родными и близкими пропавших без вести и пострадавших», — пообещал глава полуострова.

В результате удара повреждены три газовые платформы, пожар на одной из них не стихает, «огонь перекинулся к скважине», заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Поврежденные установки отремонтируют, сообщил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. «Мы приложим все силы, чтобы вышки были отремонтированы и снова вступили в строй. Уровень защиты месторождений от возможных новых атак должен быть повышен», — цитирует его РИА «Новости».

Напомним, накануне утром три буровые платформы вблизи острова Змеиный под Одессой атаковали ВСУ. В момент удара на вышках находились 109 человек. Операция по их спасению велась с участием патрульных судов и авиации.