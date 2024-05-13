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СВО 13 мая 2024 19:50

Семь человек пострадали при обстреле Белгородской области

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Вооруженные силы Украины с помощью дронов попытались атаковать Белгородскую область, сообщил в телеграм-канале Вячеслав Гладков. По его словам, ПВО отработала по воздушным целям, однако семь человек пострадали.

«По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей. У двоих мужчин черепно-мозговые травмы, бригадами скорой их доставили в областную клиническую больницу. Состояние пострадавших оцениваются врачами как тяжелое», – написал губернатор.

По предварительной информации, в городе Белгороде выбиты окна в шести квартирах двух многоквартирных домов, осколками посечен фасад одного коммерческого объекта, в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечены надворные постройки, также повреждения получили два автомобиля.

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