Семь человек погибли в результате теракта у синагоги в Иерусалиме

Семь (а не восемь, как утверждалось изначально) человек погибли и еще десять получили ранения в результате теракта, произошедшего в районе Неве-Яаков, который находится в восточной части Иерусалима. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

По информации издания, террорист был убит сотрудниками сил безопасности при попытке скрыться. Комиссар полиции Яков Шабтай выехал на место происшествия, правоохранители прочесывают местность в поисках возможных сообщников нападавшего.

В свою очередь газета The Times Of Israel уточняет, что террорист подъехал на автомобиле к зданию синагоги и открыл огонь. Генеральный директор службы скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» (MDA) Эли Бин рассказал телеканалу Kan, что ранения получили 12 человек, большинство из которых находятся в критическом состоянии.

Upd. (00.09): Полиция Израиля подтвердила гибель семи человек при нападении на синагогу в Иерусалиме. Нападавший был «нейтрализован» в ходе перестрелки с полицейскими, сообщается в Twitter’е ведомства.

«В результате теракта погибли семь человек, еще больше людей получили ранения», — отмечается в сообщении.

По данным The Jerusalem Post, на синагогу напал житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме, участник радикального палестинского движения ХАМАС.

Среди пострадавших в результате теракта нет граждан России. Об этом газете «Известия» сообщили в посольстве РФ в Тель-Авиве.