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Семь человек погибли в ДТП с поездом и автобусом в Ярославской области
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В селе Берендеево Ярославской области произошло столкновение рейсового автобуса и скорого поезда, сообщает ТАСС.
По данным агентства, в результате аварии погибли семь человек.
В данный момент на месте работают полицейские, врачи и специалисты экстренных служб.
Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
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