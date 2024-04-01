Семь человек погибли в ДТП с поездом и автобусом в Ярославской области

В селе Берендеево Ярославской области произошло столкновение рейсового автобуса и скорого поезда, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в результате аварии погибли семь человек.

В данный момент на месте работают полицейские, врачи и специалисты экстренных служб.

Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.