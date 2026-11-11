Семь автомобилей получили повреждения в пожаре на складе в Дербышках

Во время пожара на складе, находящемся на улице Поперечно-Ноксинская в Дербышках, от высокой температуры 7 легковушек получили частичные повреждения, однако пожарные смогли их отстоять.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, возгорание локализовано в 13:59, во время пожарной разведки были обнаружены новые очаги горения.

Общая площадь возгорания составила 4000 кв.м. Его тушением занимаются 83 человека и 28 единиц техники, включая пожарный поезд.