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Происшествия 11 ноября 2026 15:08

Семь автомобилей получили повреждения в пожаре на складе в Дербышках

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Во время пожара на складе, находящемся на улице Поперечно-Ноксинская в Дербышках, от высокой температуры 7 легковушек получили частичные повреждения, однако пожарные смогли их отстоять.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, возгорание локализовано в 13:59, во время пожарной разведки были обнаружены новые очаги горения.

Общая площадь возгорания составила 4000 кв.м. Его тушением занимаются 83 человека и 28 единиц техники, включая пожарный поезд.

#гу мчс рф по рт #дербышки
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