Общество 20 января 2026 18:33

Семь адвокатов из Татарстана приняли решение участвовать в СВО

Семь адвокатов из Татарстана приняли решение участвовать в специальной военной операции и присоединились к действующей армии. Они удостоены государственных наград России, сообщил главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов на совместном заседании Управления Министерства юстиции РФ по РТ и коллегии Министерства юстиции РТ.

«Они приняли мужественное решение участвовать в СВО. И в свое время, когда они вернутся, награды будут им вручены», – сказал он.

Демидов также попросил собравшихся продолжить контроль над иностранными агентами, которые, по его словам, проводят деструктивную антигосударственную деятельность.

«Вы этой работой эффективно занимаетесь. Нет никаких сомнений, что и в будущем также эту работу будете проводить на самом высоком профессиональном юридическом уровне», – заявил главный федеральный инспектор по РТ.

