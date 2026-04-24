Селюк: «Рахимов набирал футболистов, которые играли от обороны и на Даку»

Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на замечания экспертов, которые утверждают, что с приходом главного тренера Франка Артиги в «Рубин» мало что изменилось после ухода экс-наставника Рашида Рахимова. Также он заявил, что казанская команда способна выигрывать и без Мирлинда Даку.

«Конечно, я слышу часто по отношению к нему определенные манипуляции со стороны экспертов: «Ой, вот тут он сыграл как Рахимов, до сих пор играет в три защитника». Отвечу для тех, кто в танке: «Рубин» ему и выделил этот период времени, чтобы он изучил команду, посмотрел на футболистов – кого надо оставить, кого убрать и кого добавить, чтобы играть в атакующий футбол. Понятно, что он перестроит игру команды в итоге. Но если у него нет игроков, девять травмированных, то как быть? Для изменения игры «Рубина» очень важен набор футболистов.

Рахимов набирал футболистов, которые все практически играли от обороны и на Даку, а сейчас мы видим, что Артига играет без Даку даже лучше, чем с Даку. У «Краснодара», «Локомотива» и «Динамо» казанцы выиграли без Даку. Когда команда Артиги играет в футбол, то забивать могут все. Плюс Франк подтягивает молодых, это видно», – приводит слова Селюка «Матч ТВ».

Накануне в рамках матча 26-го тура РПЛ «Рубин» обыграл «Динамо» в Москве со счетом 1:0 В настоящий момент подопечные Франка Артиги снова поднялись на седьмое место с 38 очками в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Ближайшую встречу «Рубин» проведет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» против ЦСКА 25 апреля. Начало – в 19:30 мск.