Селюк объяснил, почему Пиняев поступил правильно, отказав ЦСКА в переходе

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Агент Дмитрий Селюк высказался о возможном уходе нападающего Сергея Пиняева в ЦСКА из «Локомотива». По последней информации, футболист отказался от трансфера.

«В Европе была заинтересованность в Сергее. Пиняев и «Локомотив» тогда не были в этом заинтересованы. Сергей, наверное, и был, но клуб не хотел его тогда продавать. Думаю, Пиняев в конечном итоге окажется в Европе. Для Сергея правильно, что он отказался от перехода в ЦСКА. Если за такие деньги перейдёт к армейцам, то за меньшие его уже не отпустят. А из российского чемпионата уехать за € 15-20 млн практически невозможно.

В «Локомотиве» его все знают, он играет. Его контракт скоро подойдёт к концу — большую часть денег заработает игрок и его агент. Зачем ему переходить в ЦСКА? Смысл переходить и подписывать контракт лет на пять с ЦСКА? Он закрыл бы себе дорогу в Европу — ЦСКА под санкциями», – сказал Селюк «Чемпионату».

Напомним, Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В минувшем сезоне Сергей отыграл 28 матчей за «красно-зеленых» в РПЛ, где забил пять мячей и отдал семь передач.

В данный момент «Локомотив» идет на втором месте в таблице РПЛ. Во втором туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Краснодаром» 26 июля. ЦСКА же расположился на 11-й строчке и во втором туре встретится с «Ахматом» 27 июля.