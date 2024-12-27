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Сельхозярмарки в Татарстане завершат работу в этом году 29 декабря
В Татарстане 29 декабря пройдут последние в этом году сельскохозяйственные ярмарки. Они перенесены на воскресенье в связи с рабочим днем в субботу — 28 декабря, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«На ярмарках всегда можно найти свежее мясо, вкусную деревенскую сметану и разливное молоко, приобрести колбасные изделия, сыр, масло, яйца, овощи, мед, сахар и другую фермерскую продукцию, произведенную нашими аграриями», — говорится в сообщении.
В Казани будут работать 13 торговых площадок, в Набережных Челнах и Зеленодольском районе — две, в Нижнекамском районе — три.
В Татарстане сельскохозяйственные ярмарки открылись 14 сентября. Всего за 22 ярмарочных дня фермеры продали продукцию более чем на 1,6 млрд рублей. В том числе было реализовано свыше 7,1 тыс. тонн овощей, 397 тонн разливного молока, 911 тонн сахара, 4,2 млн штук куриных яиц, более 1,7 тыс. тонн мяса.
В следующем, 2025 году ярмарки планируется начать в марте.
Мероприятие направлено на развитие отрасли в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Национальные проекты в их нынешнем виде запущены в России в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
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