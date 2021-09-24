Сельхозярмарки пройдут в Казани в субботу на 15 площадках

В Казани продолжаются традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Они проходят по субботам. Завтра, 25 сентября, торговля начнется в 6 утра на 15 площадках города.

Приобрести продукцию по приемлемым ценам горожане могут по следующим адресам: ул. Беломорская, 69, ул. Дементьева, 7, ул. Ленинградская, 27, ул. Татарстан, 53, ул. Чехова, 2, ул. Батыршина, 20, ул. Краснококшайская, 150/2, ул. Революционная, 12, ул. Шамиля Усманова, 1, ул. Академика Лаврентьева, 10, на проспекте Ямашева, 71а, ул. Зорге, 66, ул. Фучика, 72, ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Еще одна ярмарка будет развернута в пригороде Казани — на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново. Она организована по просьбе жителей ЖК «Салават Купере».

Торговля будет вестись до 12.00.