Сельхозпроизводителям РТ софинансируют внедрение оборудования и систем автоматизации

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана приняло стратегию цифровизации отрасли до 2030 года. По ней сельхозпроизводители смогут получить софинансирование на внедрение оборудования и систем автоматизации в размере 50%, сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках стратегии разработан ряд проектов и программ поддержки, которые содействуют повышению цифровизации агропромышленного комплекса. Отдельное внимание уделено автоматизации отрасли, желающие могут принять участие в программе поддержки автоматизации СХТП», — отметили в министерстве.

По программе автоматизации предполагается не только софинансирование, но и контроль внедрения на всех этапах, а также обучение специалистов эффективной работе с системами на предприятии.

Участие и прохождение программы пройдет в три этапа. Сначала необходимо пройти обучение по программе повышения квалификации «Цифровая трансформация в АПК». Затем предполагается провести анализ предприятия и подбор подрядчиков. В частности, определить уровень автоматизации предприятия и составить оптимальную схему комплексной автоматизации. После этого запланировано внедрение оборудования и систем автоматизации.

Участие в программе возможно лишь при прохождении всех трех этапов. Приобретенное ранее оборудование и системы автоматизации софинансироваться по программе не будут.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.