Сельхозпроизводителям РТ одобрили льготные кредиты на сумму более 37 млрд рублей

Одобрены 222 заявки сельхозпроизводителей Татарстана на получение льготных кредитов на сумму 37,4 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Остается востребованной программа льготного кредитования, в рамках которой сельхозтоваропроизводители ежегодно получают льготные кредиты. При ключевой ставке 16,5% годовых кредиты выдаются по ставке 10,25%, а малым формам хозяйствования и по приоритетным направлениям на сезонно-полевые работы – 6,95% годовых», – рассказал он.

Махмутов уточнил, что льготная ставка кредита зависит от ключевой ставки Банка России и меняется в соответствии с ее размером.

«В этом году на льготное краткосрочное кредитование Татарстану из федерального бюджета было выделено 1,5 млрд рублей», – подчеркнул он.

Замминистра добавил, что по льготному инвестиционному кредитованию была одобрена 51 заявка от Татарстана на сумму 16,3 млрд рублей.