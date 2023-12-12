Сельхозпроизводители Татарстана за год обновили технику почти на 11 млрд рублей

Сельхозпроизводители Татарстана в этом году приобрели более 2,6 тыс. единиц техники почти на 11 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Рафаэль Фаттахов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Последние годы сельхозтоваропроизводители приобретают технику на сумму от 10 до 12 млрд рублей, из них 40% — по лизингу. За счет обновления парка техники энергообеспеченность на 100 гектаров посевов достигла 178 лошадиных сил», — заявил спикер.

Фаттахов добавил, что ежегодно только на запчасти для сельхозтехники требуется около 5,6 млрд рублей, чтобы обеспечить весенне-полевые и уборочные работы.

«В Татарстане имеется 13 134 трактора, за пределами амортизационных сроков находятся 62% из них. Но это не говорит о том, что они не работают. Благодаря умелым механизаторам такая техника еще способна служить на полях. Из 3,3 тыс. зерноуборочных комбайнов 49% уже более семи лет, но [они] еще способны работать», — отметил он.

По словам замминистра, в республике более 65% сельскохозяйственной техники — отечественного производства, а также белорусского. При этом ежегодно она модернизируется. Так, по программе импортозамещения на ростовских кормоуборочных комбайнах появились двигатели КАМАЗа, устанавливается нижнекамская резина.

Фаттахов подчеркнул, что уже сейчас полным ходом идет подготовка техники к весенне-полевым работам. В сезоне 2023-2024 годов планируется отремонтировать 9,2 тыс. тракторов, 2,6 тыс. зерноуборочных комбайнов, более 1 тыс. кормозаготовочных комбайнов, свыше 5 тыс. сеялок и посевных комплексов и 5 тыс. почвообрабатывающих агрегатов. «К 1 апрелю тракторы, посевная и почвообрабатывающая техника должны быть отремонтированы», — заметил спикер.

Он также рассказал, что для популяризации профессии механизатора с 2017 года проводится республиканский конкурс «Лучший комбайнер» и что с каждым годом количество участников увеличивается.

В этом году в конкурсе приняли участие более 1,4 тыс. комбайнеров, из которых победили 490 человек. Лучших определили по работе на зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах, они получили премию в 50 тыс. рублей. Победителям в работе с самоходными косилками досталась премия в 40 тыс. рублей. Кроме того, районными победителями стали 200 комбайнеров, они заслужили премию в 30 тыс. рублей.

Фаттахов уточнил, что в этом году впервые ввели номинацию по самоходным кормоуборочным комбайнам, учитывая важность кормозаготовки для республики. Было принято 125 заявок и после состязаний отобрано 50 лучших комбайнеров по заготовке кормов.

«Помимо того, что наши комбайнеры во время уборки получают достойную заработную плату, по 300 тыс. рублей за два месяца, этот конкурс дополнительно стимулирует их к работе. Он придает соревновательный дух, и каждый хочет победить. Это хорошая поддержка для молодых механизаторов», — заключил замминистра сельского хозяйства и продовольствия.