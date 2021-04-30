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Ру Тат
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30 апреля 2021  00:15

Сельхозпроизводители Татарстана могут получить льготные кредиты на полевые работы

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Сельхозпроизводители Татарстана могут получить льготные кредиты на сезонные полевые работы. Лимит субсидий льготного краткосрочного кредитования на этот год составляет 689,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Субсидии предусмотрены на растениеводство — 278,1 млн рублей, животноводство — 97,9 млн рублей, молочное скотоводство — 122,8 млн рублей, на переработку продукции — 52,8 млн рублей, а также малым формам хозяйствования — 138 млн рублей.

«Предельный объем лимита кредитования на одного заемщика составляет не более 1 млрд рублей. Для организаций, занимающихся переработкой сахарной свеклы и птицеводством, — не более 1,5 млрд рублей», — отметили в министерстве.

В Татарстане на получение льготных кредитов в банки уже заявились 138 хозяйств. В общей сложности они запросили 13,1 млрд рублей, в том числе на сезонно-полевые работы поступили 94 заявки на 6,5 млрд рублей.

Получить консультацию по вопросам заполнения необходимых документов производители могут в Минсельхозпроде РТ.

льготные кредиты для апк
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