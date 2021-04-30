Сельхозпроизводители Татарстана могут получить льготные кредиты на полевые работы

Сельхозпроизводители Татарстана могут получить льготные кредиты на сезонные полевые работы. Лимит субсидий льготного краткосрочного кредитования на этот год составляет 689,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Субсидии предусмотрены на растениеводство — 278,1 млн рублей, животноводство — 97,9 млн рублей, молочное скотоводство — 122,8 млн рублей, на переработку продукции — 52,8 млн рублей, а также малым формам хозяйствования — 138 млн рублей.

«Предельный объем лимита кредитования на одного заемщика составляет не более 1 млрд рублей. Для организаций, занимающихся переработкой сахарной свеклы и птицеводством, — не более 1,5 млрд рублей», — отметили в министерстве.

В Татарстане на получение льготных кредитов в банки уже заявились 138 хозяйств. В общей сложности они запросили 13,1 млрд рублей, в том числе на сезонно-полевые работы поступили 94 заявки на 6,5 млрд рублей.

Получить консультацию по вопросам заполнения необходимых документов производители могут в Минсельхозпроде РТ.