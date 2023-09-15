Сельхозпродукцию по доступным ценам предложат фермеры на ярмарках в Казани 16 сентября

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В Казани 16 сентября пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет организована с шести утра до 13 часов на 15 площадках. Фермерскую продукцию по доступным ценам представят 22 района и 18 организаций агропромышленного комплекса Татарстана, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В Авиастроительном районе ярмарочные площадки будут работать по ул. Беломорская, 69, ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградская, 27.

Жители Вахитовского района смогут купить сельхозпродукцию по ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2. В Кировском районе торговые площадки откроются по ул. Краснококшайская, 150/2, ул. Революционная, 12 и ул. Батыршина, 20.

Для жителей Ново-Савиновского района ярмарки пройдут по ул. Лаврентьева, 10 и на проспекте Ямашева, 71а. В Приволжском районе торговля развернется по ул. Зорге, 66 и ул. Фучика, 72.

В Советском районе приобрести фермерские товары можно будет в агропромпарке «Казань» по ул. Аграрная, 2 и на ул. Липатова, 7. В агропромышленном парке вместе с муниципальными районами колледжи и техникумы Татарстана проведут Республиканскую ярмарку-выставку сельхозпродукции и изделий технического творчества «Город мастеров». Здесь помимо продуктов питания будут представлены поделки юных зодчих, столяров, кузнецов, мастеров ковки.

Для жителей микрорайона «Салават Купере» ярмарка будет организована на парковке у торгового центра, расположенного в селе Осиново по улице Садовая, 9.