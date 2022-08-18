УФАС вступилось за производителей Дрожжановского района, чьи склады объявили «бесхозными»

УФАС по РТ за последние два месяца рассмотрело 16 жалоб от сельхозпредприятий. Заявители сообщили о том, что органы самоуправления Дрожжановского района Татарстана реализуют их объекты недвижимости, которые считают бесхозными. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель руководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов.

«Заявители утверждают, что уже много лет используют эти объекты недвижимости для сельхоздеятельности, организуют склады. При этом исполком района решил, что их нужно выставить на торги. Это было недавно. Мы признали все эти факты нарушениями антимонопольного и отраслевого законодательства при проведении торгов, выдали соответствующие предписания», – сказал он.

Спикер отметил, что сейчас готовится материал для возбуждения в отношении должностных лиц административного производства.

«Они таким образом просто отбирали у предприятий имущество, которым те пользовались много лет, осуществляли сельхоздеятельность», – добавил Яфизов.

Замруководителя УФАС Татарстана пояснил, что объекты были действительно не оформлены. Однако для этого они должны были ею владеть на протяжении 15 лет. Как раз такой срок должен был наступить в конце этого года. В то же время исполком после поступления информации о бесхозных объектах должен был ждать один год, чтобы оформить их в муниципальную собственность.