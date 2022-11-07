Сельхозорганизации Татарстана за полгода увеличили выручку на 20%

За период с января по июнь выручка сельхозорганизаций Татарстана превысила 65 млн рублей, что составляет 120% к уровню 2021 года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«На долю Тукаевского, Зеленодольского, Лаишевского, Кукморского и Сабинского районов приходится 41,3% полученной выручки за этот период», – отметили в ведомстве.

По данным за прошлый год, в Татарстане зарегистрировано 417 организаций агропромышленного комплекса. Среди коммерческих предприятий доля прибыльных составила 89,3%, в 2020 году – 95,3%.

В министерстве пояснили, что основной причиной финансовых потерь для аграриев республики в 2021 году стала засуха.