Сельхозкооперативы Татарстана за год увеличили выручку до 22,5 млрд рублей
Выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана по итогам прошлого года прогнозируется на уровне 22,5 млрд рублей. Об этом сообщил президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельхозпотребкооперативов РТ Камияр Байтемиров на XXVI съезде организации.
«Это говорит о довольно большом росте валовой продукции, которую кооперативы получили от ЛПХ и фермерских хозяйств, переработали и реализовали. В 2024 году выручка составила 18,6 млрд рублей», – заявил он.
Всего в Татарстане 215 действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В том числе в прошлом году было создано 25 кооперативов. В республике работают более 400 тыс. личных подсобных хозяйств. У них имеется 106 тыс. га земли, свыше 208,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 81 тыс. коров, рассказал Байтемиров.
«У нас по отчетам числится более 4 тыс. фермерских хозяйств, но их количество сокращается, поскольку некоторые переходят в ранг ЛПХ. Всего в сельскохозяйственных потребительских кооперативах состоят пайщиками свыше 20 тыс. фермерских и личных подсобных хозяйств», – отметил он.
Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников поблагодарил Татарстан за работу по развитию фермерства и малых форм хозяйствования.
«Мы относимся с большим уважением к тому, что вы успешно делаете. Мы у вас учимся, ваш опыт перенимаем. Отмечаем вашу слаженную работу, серьезный вклад в развитие кооперации. Он заслуживает одобрения и распространения в других регионах России», – сказал депутат в своем видеообращении.
Плотников добавил, что большое внимание развитию и поддержке сельского хозяйства уделяет Раис РТ Рустам Минниханов.
«Ваши объединяющие усилия позволяют добиваться хороших результатов. И из года в год растет доля малых форм хозяйствования в общем объеме производства сельхозпродукции в республике», – резюмировал он.