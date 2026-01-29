Сельхозкооперативы Татарстана за год увеличили выручку до 22,5 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана по итогам прошлого года прогнозируется на уровне 22,5 млрд рублей. Об этом сообщил президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельхозпотребкооперативов РТ Камияр Байтемиров на XXVI съезде организации.

«Это говорит о довольно большом росте валовой продукции, которую кооперативы получили от ЛПХ и фермерских хозяйств, переработали и реализовали. В 2024 году выручка составила 18,6 млрд рублей», – заявил он.

Всего в Татарстане 215 действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В том числе в прошлом году было создано 25 кооперативов. В республике работают более 400 тыс. личных подсобных хозяйств. У них имеется 106 тыс. га земли, свыше 208,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 81 тыс. коров, рассказал Байтемиров.

«У нас по отчетам числится более 4 тыс. фермерских хозяйств, но их количество сокращается, поскольку некоторые переходят в ранг ЛПХ. Всего в сельскохозяйственных потребительских кооперативах состоят пайщиками свыше 20 тыс. фермерских и личных подсобных хозяйств», – отметил он.

Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников поблагодарил Татарстан за работу по развитию фермерства и малых форм хозяйствования.

«Мы относимся с большим уважением к тому, что вы успешно делаете. Мы у вас учимся, ваш опыт перенимаем. Отмечаем вашу слаженную работу, серьезный вклад в развитие кооперации. Он заслуживает одобрения и распространения в других регионах России», – сказал депутат в своем видеообращении.

Плотников добавил, что большое внимание развитию и поддержке сельского хозяйства уделяет Раис РТ Рустам Минниханов.

«Ваши объединяющие усилия позволяют добиваться хороших результатов. И из года в год растет доля малых форм хозяйствования в общем объеме производства сельхозпродукции в республике», – резюмировал он.