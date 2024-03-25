Сельхозфирма из Зеленодольска выплатила 1,6 млн, когда из-за долга не смогла взять кредит

Сельхозфирма из Зеленодольска решилась выплатить долг казанской компании после того, как из-за вмешательства приставов им отказали в кредитовании, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

По решению суда фирма должна была заплатить 1,2 млн рублей за полученный, но не оплаченнй товар, а также неустойку и проценты. Общая сумма долга составила 1,6 млн рублей.

В установленный срок долг погашен не был, и тогда пристав внес постановление на запрет на регистрационные действия имущества предприятия.

Как отмечают в ведомстве, у руководства фирмы были большие планы на предстоящий сельскохозяйственный сезон. Они намеревались взять кредит, но из-за того, что оказались в списке должников ФССП РФ, им отказали. В итоге фирма полностью погасила задолженность.