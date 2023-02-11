Селу нужны школы, детсады и медики: какие проблемы решают на сходах в Татарстане

Новые медицинские и образовательные учреждения открываются в населенных пунктах Татарстана по запросам сельчан. Какие вопросы поднимаются на сходах граждан и как они решаются — в обзоре «Татар-информа».

Руслан Газизуллин доложил, что строительство детсада запланировано на 2024 год, а для школы пока готовится документация

Фото: пресс-служба Лаишевского района

В Сокурах появятся школа и два детских сада

Земельный участок площадью 5,98 гектара под строительство школы на 1244 места и детсада на 360 мест передал администрации Лаишевского района коттеджный поселок «Новые Сокуры». Об этом рассказал на сходе граждан в Сокуровском сельском поселении его глава Руслан Газизуллин.

Он доложил, что строительство детсада запланировано на 2024 год, а для школы пока готовится документация. Также в поселении появится новый коммерческий детский сад на 150 мест. Фундамент заложат этой весной, а сдача в эксплуатацию запланирована на конец 2023 года.

По словам главы, плюсы и минусы, существующие в жизни поселения, связаны с его близостью к Казани. В последние годы Сокуры мощно застраиваются, остро встает вопрос наличия мест в детских садах и школах.

Школу на 264 места на сегодняшний день посещают 525 учеников, буквально за последние 5 лет количество обучающихся резко увеличилось.

В Лаишевском районе построят школу на 1244 места Фото: © «Татар-информ»

«Мы вынуждены были перейти на двухсменный режим работы, и это нас уже не устраивает, так как каждый день приходят новые ученики, а мы не можем родителям отказать в принятии их детей в школу», — заметил глава поселения.

Та же ситуация и с детскими садами. В 2015 году в связи с запуском нового дошкольного учреждения произошло увеличение групп с трех до шести. Количество детей, посещающих детсад, увеличилось с 140 до 176. В то же время опять образовалась очередь, которая на сегодняшний день достигла 245 детей.

К этому числу можно добавить еще не менее 100 детей, в том числе из близлежащих сел и деревень, а также из коттеджных поселков, а их в округе более десяти. Ни в одном из них нет ни детского сада, ни школы (даже начальной). В связи с этим и возникает острая необходимость в строительстве нового детского сада как минимум на 360 мест и новой школы на 1240 мест.

«С одной стороны, радоваться надо, много детей, новые рабочие места учителям и обслуживающему персоналу. Если есть школа и детский сад, значит, и село развивается. С другой стороны, неудобства для родителей и детей, вторая смена, организация подвоза детей с восьми деревень. Я думаю, что это проблема не только Сокуровского поселения, а всего пригорода», — заметил Газизуллин.

Новая школа и детский сад также необходимы в связи с началом застройки территории, предоставленной многодетным семьям из Казани. В поселке «Новые Сокуры» им выделено более 2,8 тыс. участков. Примерная численность составит 14 тыс. человек, а число детей достигнет 7 тыс.

В последние годы Сокуры мощно застраиваются, остро встает вопрос наличия мест в детских садах и школах Фото: © «Татар-информ»

Сегодня в Сокуровском сельском поселении в целом проживают 3,1 тыс. человек, включая 746 детей.

«Конечно, при этих коттеджных поселках запланированы школы, детские садики. Однако основную нагрузку в ближайшие годы придется принимать нашим двум учреждениям: школе на 264 места, которую посещают 525 детей, и детсаду на 140 мест, который посещают 176 и стоят в очереди 245 детей», — пояснил глава поселения.

В 2023-м в Сокурах заасфальтируют дороги возле школы и оборудуют стоянку для машин. Также в планах продолжить реконструкцию водопроводных сетей и установить пожарные гидранты.

Ильдус Зарипов поделился, что вопросы очередей в детские сады остаются в работе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Большинство вопросов, которые были озвучены на прошлых сходах, решены»

В беседе с «Татар-информом» глава Лаишевского района Ильдус Зарипов поделился, что вопросы очередей в детские сады остаются в работе, а в некоторых поселениях большая загруженность школ — приходится работать в две смены.

«Усады, Столбище, Сокуры, Габишево, Каипы активно застраиваются жилыми домами, но строительство образовательных учреждений сильно отстаёт. Нельзя сказать, что сфера образования осталась в стороне, — отметил он. — В общеобразовательной школе села Кирби проведен капремонт, школа оснащена новой мебелью и современным оборудованием. Образовательное учреждение стало участником апробации проекта „Школа Минпросвещения России“. В рамках проекта „Единая Россия“ в школе появилась площадка для фотовыставки „Родные просторы“».

В рамках федеральной программы капитального ремонта пищеблоков в этом году проведен ремонт в четырех школах — Песчано-Ковалинской, Габишевской, Именьковской и Каипской. Данная программа позволила улучшить условия организации горячего питания в школах.

В рамках федеральной программы капремонта пищеблоков в этом году проведен ремонт в четырех школах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2022 году Лаишевский район участвовал в реализации 25 республиканских и федеральных программ на общую сумму более 2 млрд рублей. По словам Ильдуса Зарипова, это заметно улучшило качество жизни лаишевцев. Эти работы будут продолжены.

«Большинство вопросов, которые были озвучены на прошлых сходах, решены. Много вопросов было по ремонту дорог и строительству тротуаров. В прошлом году на эти цели было выделено более 185 млн рублей. Это в разы больше, чем в предыдущие годы. Важно было построить тротуары на оживленных улицах и там, где рядом расположены школы. Мы это сделали. Практически решен вопрос с водоснабжением в селе Столбище — проведены работы по бурению трех скважин. Установлено пять водонапорных башен. Проложено 7 километров водопроводных сетей. Безусловно, это резко сократило количество жалоб», — поделился собеседник агентства.

В селе Большая Качка Елабужского района перед сходом граждан состоялось открытие фельдшерско-акушерского пункта Фото: городелабуга.рф

В Большой Качке по просьбе граждан открылся фельдшерско-акушерский пункт

В селе Большая Качка Елабужского района перед сходом граждан состоялось открытие фельдшерско-акушерского пункта. Медицинское учреждение за более чем 5 млн рублей было возведено по просьбам местных жителей. Прежнее здание 1907 года постройки уже не отвечало современным требованиям и находилось в плачевном состоянии.

Стройка в селе Большая Качка началась в апреле прошлого года. Здание появилось благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

На открытие приехали министр юстиции РТ Рустем Загидуллин и глава Елабужского района Рустем Нуриев, собрались почти все местные жители.

Затронув тему здравоохранения, руководитель муниципального образования на собрании доложил, что в рамках национального проекта в поликлинику поступил цифровой рентгеновский комплекс, а на нефтяной грант в Елабужскую центральную районную больницу поступило эндоскопическое оборудование.

На открытие ФАПа приехали министр юстиции РТ Рустем Загидуллин и глава Елабужского района Рустем Нуриев Фото: городелабуга.рф

В течение прошлого года проведен капитальный ремонт кровли на сумму 37 млн рублей, обновлен фасад детской поликлиники за 25 млн рублей. На 2023 год запланирован капремонт здания инфекционного отделения.

Сами жители Большекачкинского сельского поселения преуспели в сельском хозяйстве. Приход инвестора, ООО «Мир», на территорию поселения мотивировал местных сельхозпроизводителей — первая мини-ферма в этом году получила республиканский грант в размере 600 тыс. рублей.

Всего же сегодня в новом животноводческом комплексе «Мир» содержатся 2253 головы крупного рогатого скота, из которых 1127 — это дойные коровы.

Жители Большекачкинского сельского поселения преуспели в сельском хозяйстве Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большекачкинцы обратили внимание на необходимость замены водопровода по улице Школьная. Сельчане посетовали на очень высокий износ труб и частые порывы. Помимо этого, необходимо отремонтировать мост через реку Танайку. Сооружение соединяет две улицы села и находится сейчас в аварийном состоянии.

Было решено, что в этом году на замену 500 метров водопровода и ремонт моста через Танайку будет выделено 1,5 млн рублей из местного бюджета. Глава района взял оба вопроса на личный контроль.

«А ФАП как стоял под снегом, так и стоит...»

Каждый год жители села Азёва Агрызского района обращались с просьбой провести ремонт фельдшерско-акушерского пункта. В этом году здесь построен новый ФАП, но прием пациентов не ведется.

«Коммуникации подведены, по подключению электричества вопрос решен. А ФАП как стоял под снегом, так и стоит... — заметил заместитель главы Агрызского района Ильфат Ямалиев. — К сожалению, проблема одна — нет кадров».

В селе Азёво Агрызского района построен новый ФАП, но прием пациентов не ведется Фото: © «Татар-информ»

По этой причине жители Азёва обслуживаются в Каменноключинском ФАПе. Правда, местные кадры имеются, но медработник вышла на пенсию по выслуге лет. Глава поселения обратился к ней с просьбой еще раз подумать и «своих не бросать», а по силам, по возможностям помогать. Также он обещал разобраться с вопросом по зарплате медицинскому работнику.

Также сельчане обратились с вопросом о приобретении пожарного автомобиля. Замглавы района рекомендовал написать письмо-обращение в Министерство лесного хозяйства РТ о переводе освободившейся машины лесничества.

Азёвцы стараются жить активной жизнью. То, что их волнует проблемы села, говорит полный зал людей в этот день. Так же активно сельчане выходят на субботники по благоустройству сельских улиц и кладбищ, добровольцы приводят в порядок берег и укрепляют дамбы местного пруда. Не остаются в стороне и от помощи мобилизованным теплыми вещами.

В обоих клубах — Азёвском и Каменноключинском — проводятся мероприятия, где участниками также становятся школьники. При Азёвской школе в прошлом году открылся краеведческий музей.

На сходе граждан в другом сельском поселении — Терсинском — были подняты вопросы по ремонту моста через реку Чаж, содержанию и работе спорткомплекса, включении деревни Туба в республиканскую программу «Чистая вода», капитальному ремонту детского сада «Миляуша», водоснабжении села Терси. Все эти вопросы взяты руководством Агрызского района в работу.

Появление медицинского учреждения на сходе граждан села Старое Барышево Камско-Устьинского района РТ анонсировал Наиль Вазыхов Фото: kamskoye-ustye.tatarstan.ru

«Львиная доля наших финансов уходит на благоустройство территории поселения»

Начнется возведение фельдшерско-акушерского пункта и в селе Старое Барышево Камско-Устьинского района РТ. Появление медицинского учреждения на сходе граждан анонсировал глава муниципалитета Наиль Вазыхов.

Объект стоимостью 10,5 млн рублей построят в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». В здании будут предусмотрены помещения под процедурно-прививочный и приемный кабинеты, также будет оборудована раздевалка для персонала и санитарный узел. ФАП позволит усовершенствовать оказание первичной медико-санитарной помощи и сделать ее более оперативной.

Объект стоимостью 10,5 млн рублей построят в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В селе Абсалямово Ютазинского района РТ также может появиться еще один фельдшерско-акушерский пункт и новый магазин районно-потребительского общества. Такими планами на предстоящий год на встрече с жителями поделилась глава Абсалямовского поселения Гульназ Кубашева.

В своем докладе Кубашева отметила, что в состав поселения входит два населенных пункта — село Абсалямово и поселок ж/д разъезда Абсалямово. Оно включает в себя 260 домовладений, сейчас здесь проживает 819 человек. Здесь есть общеобразовательная школа, насчитывающая 75 учеников, детский сад, где воспитываются 27 детей, МФЦ с сельским Домом культуры, библиотека и фельдшерско-акушерский пункт.

«Львиная доля наших финансов уходит на благоустройство территории поселения. В 2022 году она составила 3410,7 тыс. рублей», — сообщила Кубашева. Она выразила благодарность руководству Республики Татарстан, депутатам, спонсорам и активистам села за огромный вклад в его развитие.

Аяз Шафигуллин призвал местных жителей активнее развивать личные подсобные хозяйства Фото: yutazy.ru

Глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин обратился к местным жителям с призывом активнее развивать личные подсобные хозяйства, поскольку жизнь в районе «невозможно представить без сельского уклада». Он заверил, что руководство будет продолжать активно развивать поселение с учетом мнения граждан и рассчитывает на помощь и поддержку местных организаций и, конечно же, самих домовладельцев.

Сельчане среди основных проблем назвали задымленность воздуха в летний период, которая возникает из-за расположенного рядом асфальтового завода, и неустойчивость напряжения электроэнергии и попросили власти о содействии. Все обращения по итогам встречи запротоколировали и передали для дальнейшего рассмотрения местной администрацией.

В Кукморском районе сельчане попросили направить фельдшера в деревню Поршур

На сходе граждан в Село-Чуринском сельском поселении Кукморского района жители поинтересовались порядком пользования лесными ресурсами и дополнительными вакансиями. Также они обратили внимание на то, что в деревне Поршур необходим фельдшер.

Жители Кукморского района обратили внимание на то, что в деревне Поршур необходим фельдшер. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Село-Чуринское сельское поселение включает пять населенных пунктов: села Село-Чура (административный центр) и Малая Чура, деревни Кушкет-Баш, Поршур и Пчеловод. Всего здесь проживают 1425 человек. В прошлом году в сельском поселении родились 13 детей и умерли 12 человек. Местные жители работают в обществе «Вахитов», а также за пределами поселения. Есть индивидуальные предприниматели, созданы семейные фермы.

«В 2022 году построено шесть семейных ферм, на сегодняшний день в них содержится 144 дойных коровы. Кроме того, среди сельчан есть те, кто занимается выращиванием ягод и овощеводством. В личных подворьях насчитывается 905 голов КРС, из них 573 — дойные коровы», — рассказал о состоянии местного сельского хозяйства глава поселения Виталий Андреев.

«Главный двигатель благоустройства сел — это люди»

В Аксубаевском районе на сходе граждан также обозначили главные проблемы Беловского поселения. Глава поселения Ильсур Махмутов упомянул отсутствие торговой точки в поселке Сергеевский, фельдшера — в деревне Беловка и неработающий ФАП в деревне Алексеевка.

Ильсур Махмутов обратился к руководству района с просьбой включить поселение в программу по реконструкции систем водоснабжения Фото: aksubayevo.ru

Была названа и основная проблема Беловского сельского поселения — состояние водопроводных сетей. Эту проблему, по словам докладчика, тут тщетно пытались решить своими силами. На балансе Беловского сельского поселения находятся три башни и три скважины, протяженность водопровода достигает 13 072 метра. Только в минувшем году затраты на ремонт и содержание водопроводных сетей составили 700 тыс. рублей, причем это достаточно большая сумма для бюджета поселения.

Выполняя наказ жителей, Ильсур Махмутов обратился к руководству района с просьбой включить поселение в программу по реконструкции систем водоснабжения. Глава Аксубаевского района Камиль Гилманов взял вопрос под контроль.

Еще одна наболевшая тема для сельчан — оплата инвестором паевых земель. Вместе с тем инвестор — ООО «АксуАгро» оказывает помощь поселению, в том числе и техникой.

«Для решения многих вопросов недостаточно только финансирования. Ведь главный двигатель благоустройства сел — это люди. Именно жители сел обеспечили во многом то, что было сделано, не только приняв участие в программе самообложения, но и физически помогая поселению», — подчеркнул Ильсур Махмутов.

Камиль Гилманов встретился с местными жительницами, которые вяжут носки для мобилизованных Фото: aksubayevo.ru

Перед началом схода глава района побывал в Музее писателя и журналиста Газиза Кашапова, где собираются жительницы села и вяжут носки для призванных по частичной мобилизации.

«Никто не остался в стороне, и гуманитарную помощь собираем, и пряжу прядем сообща, и носки вязать здесь собираемся, а еще молимся здесь же за наших сельчан, находящихся в зоне СВО, и за мир во всем мире», — заявили они. В ответ Камиль Гилманов поблагодарил женщин за беспокойство о судьбе военных. Он уверен, что помощь не будет лишней, а забота согреет мобилизованных.