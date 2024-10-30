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Происшествия 30 октября 2024 17:46

Сельскую школу в Атнинском районе РТ обязали устранить нарушения санитарных норм

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Прокуратура Атнинского района через суд обязала Нижнекуюкскую общеобразовательную школу устранить нарушения санитарных норм. Ранее прокуроры обнаружили нарушения в столовой и пищеблоке, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурор района обратился с иском о возложении обязанности устранить нарушения. Требования надзорного ведомства удовлетворены, выявленные прокуратурой нарушения устранены.

#Прокуратура #санитарные нормы #Школа
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