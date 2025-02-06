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Экономика 6 февраля 2025 14:48

Сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане возобновят работу 15 марта

Сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане возобновят работу 15 марта
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане возобновят работу 15 марта. Они продлятся до 27 апреля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на XXV съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ.

«Пришло поручение от Раиса РТ Рустама Минниханова по возобновлению сельскохозяйственных ярмарок. Муниципальным образованиям нужно готовиться. Тем более по поручению Рустама Нургалиевича фермерам возмещаются средства на логистику, командировочные», – сказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров подчеркнул, что сельскохозяйственные ярмарки очень востребованы у татарстанцев.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#сельскохозяйственные ярмарки
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