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Сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане возобновят работу 15 марта. Они продлятся до 27 апреля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на XXV съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ.

«Пришло поручение от Раиса РТ Рустама Минниханова по возобновлению сельскохозяйственных ярмарок. Муниципальным образованиям нужно готовиться. Тем более по поручению Рустама Нургалиевича фермерам возмещаются средства на логистику, командировочные», – сказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров подчеркнул, что сельскохозяйственные ярмарки очень востребованы у татарстанцев.