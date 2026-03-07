news_header_top
Руc Тат
16+
Общество 7 марта 2026 13:31

Сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане возобновят работу 14 марта

В Республике Татарстан с 14 марта возобновляется проведение ежегодных весенних сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сегодня на совещании в Доме Правительства РТ сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, передает пресс-служба Раиса РТ.

По словам министра, сезон ярмарочной торговли продлится до 26 апреля. Площадки для реализации фермерской продукции будут организованы в четырех городах республики.

В Казани торговля развернется на 14 площадках. В Нижнекамске для жителей подготовят три точки, а в Набережных Челнах и Зеленодольске откроются по две специализированные площадки.

Ранее Марат Зяббаров отмечал, что в прошлом году на сельхозярмарках было реализовано продукции на сумму более 2 млрд рублей.

