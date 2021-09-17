Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Казани на 15 площадках

В Казани 18 сентября с шести утра откроются традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки. Они будут работать до полудня на 15 площадках, сообщается на портале мэрии столицы Татарстана.

«Горожане смогут приобрести продукцию от фермеров из муниципальных районов Татарстана», – говорится в сообщении.

Торговые площадки будут организованы по ул. Беломорская, 69, ул. Дементьева, 7, ул. Ленинградская, 27, ул. Татарстан, 53, ул. Чехова, 2, ул. Батыршина, 20, ул. Краснококшайская, 150/2, ул. Революционная, 12, ул. Шамиля Усманова, 1, ул. Академика Лаврентьева, 10, на проспекте Ямашева, 71а, ул. Зорге, 66, ул. Фучика, 72, ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Кроме того, по просьбе жителей микрорайона «Салават Купере» ярмарки пройдут на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.