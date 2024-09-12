Сельскохозяйственные ярмарки пройдут на 20 площадках Татарстана

В Татарстане 14 сентября откроются осенние сельскохозяйственные ярмарки. Они будут работать по субботам вплоть до 29 декабря. Для организации торговли фермерской продукцией задействуют 20 площадок, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут на 13 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов, двух площадках Зеленодольского района, двух площадках Нижнекамска и на площадке в Камских Полянах Нижнекамского района», — отметили в министерстве.

Так, в Казани ярмарки развернутся в агропромпарке «Казань», на проспекте Ямашева, 71а; на территории рынка «Дерби» в поселке Дербышки; по ул. Ленинградская, 27; ул. Краснококшайская, 150/2; на площадке перед парком имени Карима Тинчурина; на проспекте Победы, 46в; по ул. Дементьева, 7; ул. Революционная, 12 в поселке Юдино; ул. Батыршина, 20; ул. Фучика, 64; на пересечение улиц Беломорская и Гудованцева; по ул. Академика Лаврентьева, 10.

В Зеленодольском районе будет работать площадка возле павильона №1 технополиса «Новая Тура». Жители поселка Осиново смогут купить фермерскую продукцию по ул. Садовая, 9.

В Набережных Челнах ярмарки пройдут на площадке перед стадионом «Строитель» и на территории Ипподрома. В Нижнекамске торговые площадки откроются по ул. Бызова, 2а и на Проспекте строителей, 2б. В Камских Полянах ярмарка будет организована по ул. Сююмбике, 7.