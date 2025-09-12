Сельскохозяйственные ярмарки откроются в Татарстане 13 сентября

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане 13 сентября стартуют сельскохозяйственные ярмарки. 14 ярмарочных площадок откроется в Казани, по две – в Набережных Челнах, Зеленодольске и Нижнекамске, одна – в Камских Полянах Нижнекамского района, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Горожанам по доступной цене будет представлен широкий ассортимент фермерских продуктов – мясо птицы, яйца, говядина, свинина, картофель, овощи, молоко и молочные продукты, сахар, подсолнечное масло, мука, кондитерские изделия», – говорится в сообщении.

В Казани на ярмарочной площадке по ул. Аграрная, 2 можно будет приобрести продукцию сельхозпроизводителей Сабинского, Балтасинского, Арского и Кукморского районов.

На площадке по ул. Липатова, 7 товары представят фермеры Алькеевского и Аксубаевского районов. На проспекте Ямашева, 71а можно будет купить продукцию Новошешминского, Спасского, Кайбицкого и Верхнеуслонского районов.

Ярмарочная площадка также будет работать по ул. Ленинградская, 27, где развернут торговлю фермеры Пестречинского и Высокогорского районов.

Широкий ассортимент сельхозпродуктов предложат производители Камско-Устьинского и Тетюшского районов на торговой площадке по ул. Краснококшайская, 150/2.

На ярмарку, которая пройдет по ул. Батыршина, 20, завезут продукцию Буинского и Дрожжановского районов.

Торговая площадка также откроется на пересечении ул. Карима Тинчурина и Татарстан. Здесь можно будет приобрести фермерскую продукцию из Атнинского и Тюлячинского районов, а на проспекте Победы, 46В – Алексеевского и Лаишевского районов.

Впервые ярмарка пройдет на территории «Салават Купере – 2». На площадке по ул. Авзаловой, 15 горожанам предложат сельхозпродукцию Мамадышского и Нурлатского районов.

Фермеры Зеленодольского района привезут свои товары на площадку технополиса «Новая Тура». А в поселке Осиново по ул. Садовой, 9 можно будет купить продукты производителей Рыбно-Слободского и Апастовского районов.

В Набережных Челнах площадки будут работать на Набережной Габдуллы Тукая, 16 и на проспекте Чулман. Сельхозпродукцию завезут из Сармановского, Муслюмовского, Тукаевского и Актанышского, Мензелинского, Менделеевского, Агрызского районов.

Сельхозпроизводители Нижнекамского и Заинского районов предложат свою продукцию в Камских Полянах на территории парковки ледового дворца «Олимпия», а также в Нижнекамске на площадках центрального рынка «Комета» и Бызовского рынка.

Сельскохозяйственные ярмарки будут работать в Татарстане до 28 декабря. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».