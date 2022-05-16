Страусы и грецкие орехи в Татарстане: озвучены первые итоги сельхозпереписи

В России с 1 по 30 августа прошлого года впервые была проведена сельскохозяйственная микроперепись. Замруководителя Росстата Константин Лайкам заявил на круглом столе в Казани, что был получен большой аналитический материал, который позволит улучшить прогноз и планирование в сельскохозяйственной отрасли.

Константин Лайкам сообщил, что пока представлены предварительные итоги сельскохозяйственной микропереписи, но этими данными уже можно пользоваться Фото: rosstat.gov.ru

В России снизилось число сельхозорганизаций, фермерских хозяйств и ИП

Выступая на круглом столе, Константин Лайкам сообщил, что пока представлены предварительные итоги сельскохозяйственной микропереписи, возможно, будут внесены небольшие уточнения, но этими данными уже можно пользоваться. Окончательные результаты по российским регионам Федеральная служба государственной статистики планирует опубликовать в октябре, а в ноябре – по муниципальным образованиям.

«Общее число объектов предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве сократилось, но средний размер хозяйств увеличился. Так, по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года их насчитывалось 211 тыс., а в 2021 году – 151 тыс., включая сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей», – отметил докладчик.

Он уточнил, что расскажет об изменениях, которые произошли за последние пять лет, в основной части сектора сельхозпроизводителей. Так, по словам Лайкама, количество сельскохозяйственных организаций в России за это время сократилось на 3,4 тыс., фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей – на 56 тысяч.

«Площадь сельхозугодий в этом секторе тоже продолжала сокращаться в течение пяти лет. И снизилась на 7,5% – более чем на 9,5 млн гектаров. Общая посевная площадь в целом по этому сектору сократилась более чем на 1 млн гектаров. По зерновым и зернобобовым снизилась на 2 млн гектара – на 4,5%, по картофелю – на 20%, по овощам – на 15%, по кормовым – на 18%. Существенно увеличилась посевная площадь только по техническим культурам – сразу на 30%», – констатировал он.

Замруководителя Росстата добавил, что поголовье сельхозживотных, кроме мелкого рогатого скота, за пять лет в целом увеличилось. В частности, количество крупного рогатого скота выросло на 90 тыс. (на 1%), в том числе коров – на 110 тыс. (3,3%), свиней – более чем на 30%, птицы – на 5%.

«Из общего числа сельхозорганизаций, которые заявляли, что занимаются сельскохозяйственной деятельностью, реально осуществляли такую деятельность 73%. То есть у нас 24 тыс. сельхозорганизаций. Более чем на 20% сократилось число микропредприятий – с 12 до 9,5 тыс.», – подчеркнул докладчик.

Поголовье сельхозживотных, кроме мелкого рогатого скота, за пять лет в целом увеличилось Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У фермеров в отличие от сельхозорганизаций площадь сельхозугодий увеличилась»

Представив общую статистику, Константин Лайкам отдельно рассказал про сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства. По его словам, в сельскохозяйственных организациях сокращается число не только неиспользуемых, но и используемых площадей сельхозугодий. «В сельхозорганизациях площадь посевных площадей сократилась на 2,2 млн гектаров за пять лет. При этом площадь технических культур увеличилась на 2,5 млн гектаров. Самое большое сокращение, более 20%, отмечено по кормовым культурам», – заявил он.

Замруководителя Росстата заметил, что в сельхозорганизациях за пять лет выросло поголовье свиней на 29% и птицы на 6%. Однако сократилось количество крупного рогатого скота, в том числе коров, примерно на 4%, а также мелкого рогатого скота на 30%.

«Средний размер сельскохозяйственных организаций увеличился. Так, средняя площадь пашни на два хозяйства увеличилась на 85 гектаров, а общая посевная – на 190 гектаров. Особенно заметен рост поголовья в среднем на одну сельхозорганизацию: по крупному рогатому скоту – на 40%, по свиньям – в 2,3 раза, по птице – на две трети», – сказал он.

В 2021 году из 19,3 тыс. хозяйств с посевными площадями 10,5 тыс. имели ресурсные склады для зерна. Их количество выросло на 28% Фото: © «Татар-информ»

Что касается сельхозорганизаций, имеющих помещения для хранения продукции, то в 2021 году из 19,3 тыс. хозяйств с посевными площадями 10,5 тыс. имели ресурсные склады для зерна. Их количество выросло на 28%. Кроме того, 1,3 тыс. хозяйств имеют склады для хранения картофеля, у 300 хозяйств есть склады для плодово-ягодных культур.

Лайкам добавил, что тенденция развития крестьянско-фермерских хозяйств и ИП в целом схожа с сельхозорганизациями. Но есть и серьезные отличия. «Сокращение числа фермеров происходит за счет тех, кто на самом деле не осуществлял сельскохозяйственную деятельность. Но и число действующих фермеров за пять лет сократилось на 19%. У фермеров в отличие от сельхозорганизаций площадь сельхозугодий за пять лет увеличилась, неиспользуемая площадь сокращается. Прирост сельхозугодий произошел за счет пашни», – пояснил он.

Существенное отличие от сельхозорганизаций, по словам докладчика, наблюдается в изменении структуры посевных площадей. У крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей возросла площадь не только по техническим культурам, но и по зерновым и зернобобовым.

«У фермеров растет поголовье крупного рогатого скота. У них более выражена тенденция по увеличению размера хозяйств. Такая же картина по поголовью. Растет число хозяйств с площадью более 100 гектаров. Их стало на 20% больше – свыше тысячи. Со складскими помещениями у фермеров ситуация хуже, чем у сельхозорганизаций, и по количеству, и по динамике», – подчеркнул он.

Наталья Гатауллина: «Объектами сельхозпереписи были не все личные подсобные хозяйства. Мы не обследовали сельские поселения с малой численностью проживающих» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Неожиданным откровением переписи стало выращивание страусов и грецкого ореха»

Руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина рассказала, что в Татарстане участниками сельскохозяйственной переписи стали около 600 сельхозорганизаций, 2,6 тыс. фермерских хозяйств и почти 1,5 тыс. садоводческих, огороднических и других некоммерческих товариществ, а также более 422 тыс. личных подсобных хозяйств.

«Объектами сельхозпереписи были не все личные подсобные хозяйства. Мы не обследовали сельские поселения с малой численностью проживающих, – уточнила она. – Благодаря микропереписи мы получаем информацию о текущей ситуации организаций всех форм хозяйствования».

По словам Гатауллиной, в республике наблюдается увеличение количества сельскохозяйственных объектов с общей площадью участка, но в отличие от российской тенденции наблюдается снижение поголовья скота в личных подворьях.

«Неожиданным откровением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года стали выращивание страусов в хозяйствах двух районов республики и грецкого ореха в 13 районах», – заметила она.

«Неожиданным откровением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года стали выращивание страусов в хозяйствах двух районов республики» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель Татарстанстата сообщила, что ситуация в аграрном секторе Татарстана в последние годы характеризуется снижением доли личных хозяйств и ростом вклада крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозорганизаций в общий объем произведенной продукции.

«В структуре сельскохозяйственных угодий наблюдается увеличение удельного веса фермерских хозяйств. Такая же тенденция фиксируется по посевным площадям», – продолжила она.

Так, крестьянско-фермерские хозяйства в прошлом году имели 735,8 тыс. гектаров сельхозугодий, из них 634,5 тыс. гектаров приходились на посевную площадь. Доля посевной площади фермерских хозяйств возросла за последние 15 лет с 12% до 22%.

«Наблюдается увеличение среднего размера земельного участка личного подсобного хозяйства с 30 до 33 соток в прошлом году. В 2006 году этот показатель фиксировался на уровне 27 соток, – констатировала докладчик. – За последние 15 лет фиксируется снижение поголовья крупного рогатого скота, и в этом мы расходимся с динамикой по России. Но следует отметить интенсивный рост птицеводства в 2,2 раза».

При этом, по ее словам, на фоне снижения поголовья наблюдается рост продуктивности скота. Так, средний надой молока на одну корову в хозяйствах всех категорий Татарстана в прошлом году по сравнению с 2006 годом вырос в 1,7 раза.