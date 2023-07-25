Сельской школе в Лаишевском районе РТ присвоено имя академика Валентина Андреева

Школе, расположенной в селе Большие Кабаны Лаишевского района Татарстана, присвоено имя академика Российской академии образования, доктора педагогических наук, профессора Валентина Андреева. Решение об этом принято исполкомом района, сообщает «Камская новь».

Валентин Иванович Андреев сам являлся учеником этой школы. Он родился 25 марта 1940 года в селе Большие Кабаны в семье сельских учителей — Ивана Михайловича и Клавдии Яковлевны Андреевых.



В 1962 году окончил физико-математический факультет Казанского педагогического института. Работал учителем физики и астрономии в Столбищенской сельской школе, инженером-конструктором на заводе, учителем в физико-математической школе №131, а затем преподавал в Казанском педагогическом институте. В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1983 — докторскую по педагогике.



С 1985 года заведовал кафедрой педагогики и психологии, с 1994 по 2010 год — кафедрой педагогики Казанского государственного университета. После работал профессором на кафедре педагогики КФУ. Андреев является автором более 200 научных работ.

Имя школе присвоено в Год педагога и наставника. 2023 год объявлен в стране Годом педагога и наставника согласно указу Президента РФ Владимира Путина.