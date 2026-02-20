Сельское хозяйство обеспечило более 37% экономики Кайбицкого района РТ в 2025 году

Фото предоставлено Луизой Сунгатуллиной

В Кайбицком районе Татарстана подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год и обозначили задачи на 2026-й. Расширенная сессия Совета муниципалитета прошла с участием депутатов, руководителей предприятий, глав сельских поселений, представителей ведомств и общественных организаций. С основным докладом выступил глава района Альберт Рахматуллин.

«В Кайбицах успешно реализуются государственные программы. За это мы глубоко признательны руководству республики. Достижения прошлого года – результат нашей совместной работы. Выполненные задачи и намеченные планы направлены на повышение уровня жизни населения и укрепление стабильности нашей республики», – заявил он.

По словам главы района, валовой территориальный продукт вырос на 7,4% и составил 6,5 млрд рублей. Более 37% в его структуре занимает сельское хозяйство. Объем отгруженных товаров, работ и услуг достиг 200 млн рублей. По темпам привлечения инвестиций в основной капитал район занял второе место в Татарстане.

В аграрном секторе произведено продукции на 3,8 млрд рублей, выручка составила 2,8 млрд рублей. Средняя зарплата в отрасли достигла 81,9 тыс. рублей. В 2025 году собрано более 103 тыс. тонн зерна при средней урожайности 40 центнеров с гектара. Поголовье крупного рогатого скота насчитывает 5,4 тыс. голов, из них 3,3 тыс. составляют коровы. Валовой надой молока достиг 18,2 тыс. тонн, по суточному надою (128 тонн) район занимает второе место в республике.

Заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов отметил, что по темпам работы с инвесторами и привлечению дополнительных инвестиций в основной капитал Кайбицкий район занял второе место в республике, а по индексу промышленного производства находится на 13-й позиции рейтинга. По его словам, муниципалитет также улучшил показатели в сельском хозяйстве: по эффективности отрасли район поднялся на пять позиций, а по малым формам хозяйствования – с 29-го на девятое место.

«Важно сохранить инвестиционную привлекательность района и реализовать все намеченные проекты», – подчеркнул он.

Камалтынов добавил, что показатели по денежным доходам, особенно в животноводстве, остаются высокими. Он напомнил слова Раиса Татарстана Рустама Минниханова о том, что «молоко – это живые деньги», и заметил, что достигнутые объемы производства молока заслуживают высокой оценки.

В районе действуют 300 субъектов малого и среднего предпринимательства и 935 самозанятых. Среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях за январь – ноябрь составила 66 тыс. рублей. Денежные доходы на душу населения – 35,7 тыс. рублей. Зарегистрировано 12 безработных при наличии 68 вакансий.

В 2025 году район участвовал в 21 федеральной и республиканской программе. Возведены и отремонтированы 14 объектов на сумму 677,9 млн рублей, приведены в нормативное состояние и построены 9,1 километра дорог на 367 млн рублей. В 2026 году планируется участие в 18 программах с общим объемом финансирования 853,44 млн рублей.

С 2022 года в зону специальной военной операции направлено 36 гуманитарных конвоев с 414 тоннами груза. 2026 год объявлен в районе Годом воинских традиций, труда и культурного наследия.

Материал подготовлен при участии Луизы Сунгатуллиной.

