Сельское хозяйство – это цифра и новации: ФосАгро открыла образовательный центр в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для студентов компанией ФосАгро в рамках курса «От руды до еды» создано более 400 лекций по агрохимии, почвоведению, растениеводству, земледелию, цифровизации, климату, селекции. За последние полтора года слушателями курса стали более 54 тыс. студентов из 45 вузов и колледжей страны.

«Важно, чтобы в отрасль приходили подготовленные студенты»

Новый образовательный центр «ФосАгро» открылся в столице Татарстана на базе Казанского государственного аграрного университета. Он будет готовить специалистов для сельского хозяйства по 13 направлениям в рамках инновационной образовательной программы «От руды до еды».

«Компанией «ФосАгро» не только сделан современный ремонт в помещении, но и наполнено это помещение содержанием. Записаны хорошие лекции практикующих специалистов — академиков, профессоров, людей, которые непосредственно занимаются сельским хозяйством. Эти лекции сегодня используются аграрными вузами, чтобы научить студентов, как правильно и эффективно применять удобрения, как правильно вести сельхозпроизводство», — сказал на открытии образовательного центра статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

Максим Увайдов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спикер отметил, что вопрос продовольственной безопасности страны сегодня стоит на первом месте. Поэтому аграриям необходимо обеспечить стабильный урожай, чтобы меньше зависеть от погодных условий, делая Россию еще богаче.

«Российская Федерация поставляет продовольствие более чем в 150 стран мира. Это дает нам уверенность в завтрашнем дне», – подчеркнул Увайдов.

Он добавил, что важно не ждать готовых специалистов и потом заниматься их переобучением, а самим участвовать в подготовке специалистов необходимой квалификации и компетенций. В Татарстане, где открылся новый образовательный центр, успешно развиваются сельское хозяйство и животноводство.

«Нам нужно объединиться, чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов. На выходе должны быть студенты, готовые идти в сельхозпроизводство, применять полученные во время учебы практические навыки. Очень важно, чтобы в отрасль приходили подготовленные студенты», – сказал Увайдов.

Гость выразил уверенность, что ребята, которые здесь будут учиться, поспособствуют дальнейшему развитию АПК. По его словам, с компанией – крупнейшим производителем минеральных удобрений страны сотрудничают все аграрные вузы России.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Самые дефицитные кадры в республике — агрономы»

Заместитель Премьер-министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров напомнил, что руководством Татарстана уделяется значительное внимание развитию агарных вузов. На ремонт общежитий, развитие материально-технической базы учебных заведений выделяются серьезные средства. В прошлом году в аграрном университете было отремонтировано общежитие на 800 млн рублей, в этом году 300 млн рублей выделено на ремонтные работы в ветеринарной академии.

«Но самое важное — качественная подготовка студентов. У нас уже около 30 классов отремонтировано по самым современным требованиям. Благодаря таким классам, оборудованным лучшей техникой, наши студенты будут более качественно подготовлены», — заметил Зяббаров.

По его словам, на сегодняшний день самые востребованные, дефицитные кадры в республике — агрономы и врачи. И такие специалисты должны быть настоящими профессионалами своего дела. Реализация совместных образовательных проектов позволит в дальнейшем увеличить число квалифицированных специалистов с бизнес-подходом к сельхозпроизводству.

«Компания «ФосАгро» обеспечивает республику различными удобрениями на 20%. Мы понимаем, что без удобрений у нас не будет достойного урожая, качественного зерна. Мы с каждым годом увеличиваем потребление удобрений. В республике компанией создано три логистических центра. Перевалочные пункты находятся в разных районах республики, что очень удобно», — подчеркнул спикер Минсельхозпрода РТ.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Программа поднимет престиж сельскохозяйственной науки»

Заместитель генерального директора по продажам, маркетингу и логистике ПАО «ФосАгро» Михаил Стеркин в свою очередь сообщил, что это уже 13-й специализированный образовательный центр, который компания открывает в ведущих аграрных вузах страны.

«Наш образовательный проект реализуется с 2019 года совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. Где химические гиганты, там и образование. Наша компания одна из самых инновационных в мире. Мы занимаемся развитием цифровизации, разработкой и внедрением инновационных высокоэффективных систем минерального питания растений. Естественно, мы заинтересованы в подготовке специалистов АПК, способных применять инновационные решения в своей работе», – пояснил он.

Стеркин рассказал об образовательной программе «От руды до еды», по которой будет организовано обучение студентов в стенах нового центра. Программа делится на две составляющие: офлайн- и онлайн-обучение. На сегодняшний день создано более 400 лекций, к концу года их количество будет увеличено до 500, а далее – до 1000.

«Сельское хозяйство развивается семимильными шагами. Наша страна за 10-15 лет стала крупнейшим экспортером зерна. Мы бьем рекорд за рекордом. Такие прекрасные результаты не могут быть достигнуты без применения новых знаний», – заметил Михаил Стеркин.

Михаил Стеркин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Молодые специалисты, прошедшие обучение по программе, будут востребованы работодателями, смогут развивать в компаниях инновационные проекты.

«Программа поднимет престиж сельскохозяйственной науки. Прежнее представление, что сельское хозяйство – это грязь, резиновые сапоги и распутица, уже уходит. Сегодня реализуются инновационные стартапы, организованы маркетплейсы. Сельское хозяйство – это цифра, спутники, летающие дроны, инновационные биологические препараты, самоходные комбайны. Все это должно вызвать интерес у студентов», – подчеркнул Стеркин.

За полтора года слушателями программы стали более 54 тыс. студентов из 45 вузов и колледжей страны. За предстоящие три-четыре года подобные центры появятся в каждом аграрном вузе. Образовательная экосистема, предусматривающая стажировки в самой компании, уже разработана и готова на 70%. Лекционные программы затрагивают такие актуальные темы, как агрохимия, почвоведение, растениеводство, земледелие, цифровизация, климат, селекция, экономика, и другие.

«Аграрные холдинги заинтересованы в том, чтобы к ним приходили готовые специалисты, которых не нужно доучивать, а наоборот, чтобы они сами рассказывали о последних достижениях в той области, в которую они пришли работы», – сказал Михаил Стеркин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«13% стартапов касаются агропромышленных вопросов»

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов в своем выступлении отметил, что всё начинается с подготовки профессиональных кадров. В республике этому направлению уделяется должное внимание, в вузах активно развиваются разные научные направления.

«Наука становится более прикладной, а продовольственная безопасность находится на первом месте», — заметил он.

Минниханов отметил, что немало успешных разработок есть и в сельскохозяйственной научной школе. Он также подчеркнул, что аспиранты республики успешно реализуют стартапы. Порядка 13% разработок касаются агропромышленных вопросов. Новый образовательный центр «ФосАгро», по данным спикера, в дальнейшем станет научным центром мирового уровня.

Рифкат Минниханов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ректор Казанского государственного аграрного университета Айрат Валиев сообщил, что университету, на базе которого открыт образовательный центр, более ста лет. В здании по ул. Ферма-2, где находится этот центр, уже более 160 лет готовят земледельческие кадры. Сначала это была учебная ферма, потом училище, затем агрономический факультет, а теперь – вуз.

«Сегодня мы ставим задачу по развитию сотрудничества университета в подготовке кадров с крупными компаниями в сфере АПК. Без этого качественно подготовить специалистов невозможно», — заметил он.

Член корреспондент Российской Академии наук Салимзян Шарипов в своем выступлении отметил, что Республика Татарстан успешно выполняет поручение Президента России Владимира Путина, который всегда в своих обращениях к работникам сельского хозяйства, науки и производственникам говорит о необходимости совместной работы с бизнесом.

«Компания «ФосАгро» сотрудничает с 50 вузами страны, в целом ряде вузов организованы научно-технологические и образовательные центры по подготовке квалифицированных инженеров, маркетологов, менеджеров», – подчеркнул он.

Шарипов добавил, что «ФосАгро» занимается производством экологически чистых фосфорных удобрений. Интересно, что ученые Института сельского хозяйства им. М. Горького еще в 60-70-х годах разработали теорию фосфорного голодания почвы. «ФосАгро» сегодня успешно решает эту проблему.

«ФосАгро» – российская компания, занимающая одну из лидирующих позиций в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата с содержанием P2O5 39% и более. C момента ее создания объемы производства агрохимической продукции выросли более чем в три раза до рекордных 11,1 млн тонн по итогам прошлого года. За последние 10 лет в свое развитие компания инвестировала 400 млрд рублей.