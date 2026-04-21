Общество 21 апреля 2026 18:51

Сельский исполком в РТ обязали проложить дороги к участкам многодетных семей

Проложить дороги к 12 участкам, предоставленным многодетным семьям в селе Шланга Дрожжановского района Татарстана, обязали местный исполком. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Как следует из материалов проверки, выделенные семьям участки на улице Зеленой не были оснащены соответствующей транспортной инфраструктурой: полностью отсутствует дорожное покрытие и подъездные пути.

Суд рассмотрел иск надзорного ведомства, обязав исполнительный комитет обеспечить подъездными и внутриквартальными дорогами земельные участки. Срок на исполнение требований – полтора года со дня вступления решения в законную силу. Тем не менее решение суда в силу еще не вступило.

