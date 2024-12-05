Сельский глава из РТ, сопровождающий помощь на СВО, признан лучшим в России

Глава Нижнечекурского сельского поселения Дрожжановского района Артем Солдатов победил во всероссийском конкурсе «Лидеры села».

«Артем Солдатов с первого дня специальной военной операции помогает нашим военнослужащим: адресная помощь военнослужащим и их семьям, сбор гуманитарного груза и его сопровождение в зону СВО, патриотическая работа со студентами и школьниками и многое другое. В помощи военнослужащим большую поддержку главе оказывают и жители сельского поселения — приносят на пункты сбора посильную помощь», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Дрожжановского района.

Артем Солдатов получил высшее образование в Ульяновском высшем авиационном училище гражданской авиации, он не понаслышке знает о важности поддержки и помощи из дома. Вместе со студентами и школьниками проводят социальные акции — помогают одиноким дедушкам и бабушкам.

Свободное время глава поселения уделяет спорту: занимается легкой атлетикой, лыжным спортом и плаванием. В первых для него соревнованиях муниципальных служащих занял 1-е место в личном зачете по лыжным гонкам и 3-е место по плаванию.

«Поздравляем Артема Владимировича с победой. Стремление к саморазвитию, повышению своих навыков и развитию вверенной территории — одни из сильных качеств молодого главы сельского поселения. Желаем успехов и новых побед», — поздравил глава Дрожжановского района Марат Гафаров.

Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села» проводится с целью выявления перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе. Также формируется управленческий кадровый резерв села и создается сообщество единомышленников, объединенных девизом «Личный рост = развитие села».

Отборочный этап проходил на протяжении нескольких месяцев, финал проходил со 2 по 5 декабря на базе мастерской управления «Сенеж» в городе Солнечногорск Московской области. Всего в финале участие приняли более 200 человек.