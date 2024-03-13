Сельские библиотеки Татарстана оснащают зонами виртуальной реальности

Фото: Евита Саможенова

В библиотеке в селе Три Озера Спасского района для посетителей появилась зона виртуальной реальности, которая позволяет не только побывать в любой точке мира, но и стать свидетелем исторических событий или, например, слетать в Космос.

Проект называется «Сельская библиотека — виртуальный формат». Это первая виртуальная зона в сельской библиотеке Спасского района.

Фото: Евита Саможенова

В рамках открытия библиотекарь Зоя Шеронова провела мероприятие «Люблю тебя, моя Россия» и организовала маленьким любителям знаний виртуальное путешествие по Волгограду и на Мамаев Курган.

Настройка виртуальных очков занимает пару минут, и вот уже юные посетители библиотеки по очереди переносятся на Мамаев Курган. «Чудо заморское!» — восклицает четырехлетний Артем Хисамутдинов, чем вызывает улыбку на лицах воспитателей.

Фото: Евита Саможенова

Ребята организованно ждут своей очереди, старшие помогают малышам, а те, кто уже побывал в виртуальном путешествии, с восторгом делятся впечатлениями.

«Идея создать зону виртуальной реальности у меня возникла давно, — говорит Зоя Шеронова. — Мы были на семинаре в Центральной библиотеке Болгара. Там я и узнала, как широки возможности виртуальной зоны. Чтобы реализовать его в нашей библиотеке, мы приняли участие в конкурсе на соискание грантов Правительства РТ для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства в 2023 году. На конкурс был представлен проект „Сельская библиотека — виртуальный формат“. Сумма выигранного гранта составила 150 тыс. рублей».

Фото: Евита Саможенова

Благодаря выигранному гранту в библиотеку приобрели монитор, компьютер, стол, кресла, VR-очки и новые книги.

Пока одни ребята с увлечением осматривают Мамаев Курган через виртуальные очки, другие окружают стол с новыми книгами. Здесь и детские сказки, и рассказы, и увлекательные хрестоматийные сборники, и детективы, и книги о растениях и грибах. Отдельный угол занимает патриотическая литература: книги о битвах во время Великой Отечественной войны, истории о жизни детей блокадного Ленинграда и о героях.

Фото: Евита Саможенова

«Знаете, как ни странно, но виртуальные очки помогают привлечь внимание к книгам, — говорит Зоя Шеронова. — Как-то мы ещё до открытия проекта посмотрели ролик о Сталинградской битве, и ребята сразу попросили показать книгу „7 великих битв“. Кстати, благодаря гранту мы обновили библиотечный фонд. Книги приобретали исходя из пожеланий посетителей. Вот как-то раз ко мне прибежали ребятишки с пакетом грибов (как раз сезон был). Говорят, набрали чего-то, но не знают, съедобно это или нет. Попросили книгу о грибах. И мы её приобрели. Взрослые интересовались литературой о лекарственных травах. Такая у нас теперь тоже есть. А вообще, виртуальный проект прежде всего направлен на общее развитие подрастающего поколения. В такой форме дети лучше усваивают материал, да и к книгам тянутся».

Фото: Евита Саможенова