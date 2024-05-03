Село Вознесеновка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, есть пострадавшие

Село Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области подверглось повторной атаке со стороны Украины с применением беспилотного летательного аппарата-камикадзе, сообщает РИА Новости.

На этот раз дрон нанес удар по припаркованному автомобилю, расположенному вблизи коммерческого объекта.

В результате инцидента пострадал мужчина, получивший осколочные ранения спины, верхних и нижних конечностей. Он был оперативно доставлен бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу.

Транспортное средство, в которое попал удар беспилотника, серьезно повреждено. Кроме того, осколками были поражены еще три рядом стоящих автомобиля и выбито окно в коммерческом здании.