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Село Вознесеновка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, есть пострадавшие
Село Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области подверглось повторной атаке со стороны Украины с применением беспилотного летательного аппарата-камикадзе, сообщает РИА Новости.
На этот раз дрон нанес удар по припаркованному автомобилю, расположенному вблизи коммерческого объекта.
В результате инцидента пострадал мужчина, получивший осколочные ранения спины, верхних и нижних конечностей. Он был оперативно доставлен бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу.
Транспортное средство, в которое попал удар беспилотника, серьезно повреждено. Кроме того, осколками были поражены еще три рядом стоящих автомобиля и выбито окно в коммерческом здании.
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