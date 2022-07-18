«Тысячу лет оно было Сиктерме»: почему в Татарстане переименовали село чувашского поэта

Госсовет Татарстана одобрил переименование села Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района. Из названия исчезнет фамилия народного поэта Чувашской АССР Петра Хузангая. Как смена названия разделила сельчан на два лагеря и на чьей стороне оказались родственники самого Хузангая – в материале «Миллиард.Татар».

Госсовет РТ одобрил переименование села Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района. Из названия исчезнет фамилия народного поэта Фото: vk.com

«Стоит оставить всё как есть»

В селе Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района имя чувашского народного поэта Петра Хузангая – это почти святое. Это гордость за земляка. Поэтому решение переименовать село поддержали не все. И мнение противников было услышано в Казани. К примеру, на заседании Госсовета РТ, где принималось историческое решение, депутат Ильдар Шамилов метал громы и молнии.

«Во-первых, не часто ли мы меняем название? Может быть, надо прекратить? А во-вторых, меня насторожила следующая фраза в протоколе. Здесь указано, что затраты из бюджета не понадобятся. Оказывается, некий предприниматель берет на себя все расходы по переименованию. Не пошли ли жители на поводу у этого предпринимателя, который обещал им какие-то золотые горы?» – заявил депутат.



«Миллиард.Татар» обратился за пояснением к главному редактору газеты «Сувар» Ирине Трифоновой, активно следившей за развитием этой истории. По ее словам, ранее в селе проводилось собрание жителей по поводу переименования села.

«Заседание было еще в феврале. На нем присутствовали представители Госсовета РТ, администрации района, общественники. Тогда и поступило предложение от жителей села о том, что нужно вернуть историческое название», – вспомнила она.

Отметим, что сама Ирина Трифонова хотела бы сохранить текущее название.

«Стоит оставить всё как есть. Потому что в названии есть и историческое наименование – Сиктерме, и дань памяти поэту. Мне кажется, то, что есть сейчас, лучше всего, оно самое правильное», – считает Трифонова.

На публичных слушаниях среди 196 голосовавших больше половины высказались за смену названия Фото: alki-rt.ru

Наша собеседница уточнила, что решение о переименовании в первую очередь принималось местными жителями. И на публичных слушаниях среди 196 голосовавших больше половины высказались за смену названия. В то же время она предположила, что мнение большинства сформировалось в том числе из уважения к учредителю ООО «Хузангаевское» Ивану Казанкову. Именно об этом предпринимателе и говорил на сессии Госсовета РТ депутат Шамилов.

«В село пришел сильный инвестор, который его развивает. И люди согласились с ним, потому что им надо как-то жить и развиваться. Иван Казанков уважаемый человек, и я сама к нему хорошо отношусь», – пояснила Трифонова.

Сам предприниматель прокомментировал эти слова так: «На голосовании я не присутствовал. Никого не уговаривал, но мое мнение люди знают».

Информацию о том, что Иван Казанков примет на себя материальные расходы по переименованию села, бизнесмен опроверг. «Я этого не говорил. Пока разговора об этом не состоялось. Пусть глава сам думает, как все сделать. На данный момент это неправда», – уверяет Казанков.

Информацию о том, что Иван Казанков (справа) примет на себя материальные расходы по переименованию села, бизнесмен опроверг Фото: alki-rt.ru

Как связаны Казанков и Хузангай?

Директор Музея Петра Хузангая Олег Мурзин предполагает, что у Ивана Казанкова может быть личный интерес в возвращении селу старого названия.

«Его можно понять, он представитель той части нашего села, которая хочет вернуть истинное название – Сиктерме. Хузангай – это всего лишь псевдоним, взять который поэту в свое время предложил Хади Такташ. Его настоящая фамилия – Казанков», – утверждает Мурзин.

Как выяснилось, Петр Хузангай – двоюродный брат дедушки предпринимателя.

«В стихотворениях и поэмах Хузангая наше село упоминается как Сиктерме, а не Сиктерме-Хузангаево. Поэтому я считаю, что нужно вернуть старое название, – объяснил свою позицию Иван Казанков. – Историческое название тысячелетиями было именно таким. Почему его переименовали в Сиктерме-Хузангаево? Что это дает? Ничего. Поэтому тысячу лет было Сиктерме, и столько же еще будет».

Отметим, что ранее село уже неоднократно меняло свое название: Среднее Иштубаево, Сиктерьма (Сихтарма). В XX веке начинает фигурировать название Старая Сихтерма. С 1981 года – Хузангаево, а с 2005-го – Сиктерме-Хузангаево.

«Подчеркну, что Казанков очень хорошо отзывается о поэте, он также увековечил его, назвав совхоз “Хузангаевское”. Также в будущем он хочет назвать школу именем Хузангая», – рассказала Ирина Трифонова.

Бизнесмен подтвердил эти слова, добавив, что в ближайшее время планируется назвать именем Хузангая улицу, на которой жил поэт.

Петр Хузангай – национальная гордость чувашского народа Фото: © Георгий Долгопский, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

«Нынешнее название по-татарски звучит неблагозвучно»

Как оказалось, Сиктерме не изначальное название села. Появившееся в первой половине XVIII века, оно носило имя Иштубаево.



«В наши края пришло около 11 семей. Их возглавляли братья Петубай и Иштубай. В полутора километрах от современного Сиктерме они образовали поселение, которое назвали “Киве ял”, в переводе с чувашского это “Старое село”. Со временем оно разрасталось, людям не хватало места для обработки земли, и в нашей округе образовалось еще семь чувашских деревень.

Один из братьев – Иштубай поднялся вверх по реке Инча, что в переводе с чувашского «жемчужина», где основал село, получившее название по его имени – Иштубаево», – рассказал историю зарождения села Олег Мурзин.

Название поменяли спустя 100 лет, когда населению Чувашии начали прививать православие. Поскольку Иштубай – языческое имя, село переименовали в Сиктерме.

«“Сиктерме” – это “колыбель” по-чувашски, которую делают из черемухи, растущей по берегам нашей речки», – рассказывает Мурзин.

К названию села имя чувашского поэта было приписано только в 1981 году.

«Петр Хузангай – национальная гордость чувашского народа, – прокомментировал Мурзин. – При жизни он опубликовал более 50 книг, и нет ни одной, в которой не упоминался бы Татарстан или Казань. Самое важное – его при жизни называли “певцом дружбы народов”».

Примечательно, что решение убрать из названия имя поэта директор музея считает ошибочным. При этом Мурзин считает, что переименовать село все же необходимо, поскольку «нынешнее название по-татарски звучит неблагозвучно».