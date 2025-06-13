Село Алан-Бексер: там, где варят варенье из сосновых шишек и снимают фильмы

Снимать кино в это село приезжают из Казани и Питера, а звезды татарской эстрады записывают здесь свои клипы. А еще Алан-Бексер славится своим деревянным клубом, построенным в 50-е, трудолюбивыми жителями и вареньем из сосновых шишек от главы поселения. «Интертат» узнал его рецепт из первых рук и заодно знакомился с жизнью алан-бексерцев.





Зухра Гарифуллина 15 лет возглавляет Алан-Бексерское сельское поселение

Фото: © Юлай Низаев / «Интертат»

«Используйте резиновые перчатки – смола липнет к рукам»

С главой Алан-Бексерского сельского поселения Зухрой Гарифуллиной (в этой должности она трудится уже 15 лет) мы встретились в живописном уголке природы. К этому моменту она уже успела побывать на совещании в районном центре, после чего вместе с секретарем сельсовета Танзилей апа и ее сыном приехала в лес собрать сосновых шишек. Стоит отметить, что Высокогорский район очень богат сосновыми лесами.

Зухра ханум рассказала нам, как начала заниматься сбором и обработкой сосновых шишек.

«В 2017 году я участвовала в конкурсе «Нечкәбил», надо было чем-то удивить жюри. Знакомая дала мне это варенье в маленькой баночке. А на следующий год весной я посмотрела в интернете разные рецепты. Конечно, что-то и меняла на свой вкус. Варенье я делаю не каждый год. И это продукт не для ежедневного употребления. Хотя кому-то нравится и так, едят с удовольствием. Говорят, что оно полезно для здоровья, его можно использовать при кашле. Особо умелые хозяйки варят из этих шишек компот. Помню, утром, пока спала, муж попробовал варенье и не понял, что это такое. Говорит: «Как будто смола во рту», – с улыбкой вспоминает глава поселения.

Фото: © Юлай Низаев / «Интертат»

Она показала, какие шишки подходят для варенья и как их собирать.

«Прежде всего выбираем сосну, на которой много шишек. Старая она или молодая – не имеет значения. Используем резиновые перчатки, потому что смола липнет к рукам. И отбираем молодые шишки длиной 1-2 сантиметра».

Помогаем моей собеседнице собирать шишки, заодно интересуемся, как она находит время для поездок в лес при плотном графике главы поселения.

«Я очень люблю лес. Времени, конечно, не всегда хватает. Но в период пандемии все организации приостановили свою работу, мы тоже людей не принимали. Но на работу ходили, занимались бумажными делами. Все по вечерам выезжали на природу, в том году как раз хорошо уродились ягоды, фрукты и сосновые шишки, собирали их всем селом.

Недалеко от нашего села есть болотистое место, там растет клюква. Ее в том году тоже было много. Первый раз в жизни я собрала такую ягоду. Каждый раз приносили по 5-литровому ведру. Клюква больше распространена в марийских лесах, но я слышала, что у нас она тоже есть. Но конкретное место мы не знали, потому что я, например, из соседнего села Битаман. И вот нам, наконец, показали это место. Очень люблю собирать грибы, ягоды. Приносила иногда по шесть ведер груздей, солила на продажу.

Фото: © Юлай Низаев / «Интертат»

Выезжая в лес, соблюдаем все меры предосторожности. Прежде всего, это резиновые сапоги – сейчас самое время клещей, змеи тоже есть. Как говорится, береженого Бог бережет», – рассказывает Зухра Рустемовна.

По ее словам, в лес она может приезжать только после работы. «Когда уставший после рабочего дня приходишь в лес – это настоящая радость для души. Лучший отдых», – говорит она.

Набрав сосновых шишек, мы поехали к Зухре ханум домой, чтобы сделать из них варенье. И увидели перед ее домом настоящее цветочное царство. У ворот – сложенные из камней клумбы, во дворе – сотни цветов! Флоксы, 270 штук лилий, кусты барбариса и тюльпаны…

«Люблю выращивать цветы, работать в саду, вкусно готовить. Мне нравится печь пироги, губадию. Участвую во “Вкусном марафоне” известного кулинара Резиды Хусаиновой», – поделилась хозяйка дома.

Фото: © Юлай Низаев / «Интертат»

Рецепт от Зухры Гарифуллиной

Хорошо промываем шишки, очищаем их от соринок и мелких насекомых.

Заливаем водой на 1-2 сантиметра выше уровня шишек.

После закипания варим 20-25 минут.

Оставляем в этой же воде на 10-12 часов.

Процеживаем отвар, добавляем в него сахарный песок из расчета килограмм сахара на литр воды. Варим сироп, он становится тягучим, как желе.

Для вкуса и красоты добавляем немного шишек. Наше варенье готово!

«Эти здания хочется сохранить. Но где взять столько денег на отопление?»

Перед отъездом в Казань мы поговорили с главой поселения о жизни села, о том, какие вопросы волнуют его жителей. Еще въезжая в Алан-Бексер, обратили внимание, какие здесь чистые и ровные улицы, благоустроенные приусадебные участки. Везде жестяные кровли, профнастил, дома обшиты сайдингом, встречаются крепкие дома из кирпича. По всему видно, что жители села – трудолюбивые, умеющие ценить красоту люди. В Алан-Бексере работает ферма.

Фото: © из личного архива Зухры Гарифуллиной

«В наше сельское поселение входит пять населенных пунктов: административный центр Алан-Бексер, Алатский спиртзавод, деревня Асянь, село Гарь, деревня Шумлян. Асянь исторически татарская деревня, но в 1980-х из-за отсутствия работы, дорог, водопровода ее жителям велели переехать в колхозные квартиры. Часть семей перебралась в Алан-Бексер, часть уехала в Казань. Из-за этого Алан-Бексер, где проживали преимущественно русские, стал татарским селом. У нас есть социальные объекты, инфраструктура. Школа с интернатом. Работают сельский клуб, библиотека. Дом культуры расположен в деревянном здании 1950-х годов постройки, оно, конечно, старое. Обещают построить новое, проект уже есть, возможно, в следующем году попадем в программу.

В то же время таких деревянных клубов в Татарстане осталось мало, поэтому к нам приезжают снимать фильмы и клипы. Например, сцены с танцами в клипе Ришата Тухватуллина «Бер гомер арасы» снимались в нашем клубе. Потом Марсель Махмутов со своей командой снял здесь короткометражный фильм «Завклуб». Недавно здесь же проходили съемки короткометражки «Танкист» к 80-летию Победы. Также свой клип в Алан-Бексере снял популярный певец Азат Фазлыев. Буквально накануне мне звонили из Санкт-Петербурга, говорят, что приедут в июне. Хотят снять фильм о деревнях, затопленных после строительства водохранилища. Основную часть снимут в Лаишевском районе, а к нам приедут ради этого клуба.

Многие просят, чтобы мы сохранили это здание, не дали его снести. Но проект нового клуба создан с привязкой к этому месту. Здание администрации сельского поселения тоже старое, планируется снести эти два дома и построить многофункциональный центр. Хотя я очень люблю музеи, держаться за старое, наверное, не следует. Эти здания, конечно, и сохранить хочется, но где возьмешь столько денег, чтобы их отапливать…

Собрали экспонаты, чтобы создать в селе музей. Нашелся спонсор, помог купить стеллажи и шкафы. Когда появились планы построить новое здание, работа приостановилась. Чтобы вложенные деньги и труды не пропали, думаем установить стеллажи на стене за зрительным залом», – поясняет наша собеседница.

Фото: © из личного архива Зухры Гарифуллиной

«Молодежь все равно тянется в город»

«В пяти наших деревнях и селах проживают около 600 человек, в административном центре – примерно 320 человек, – продолжает глава поселения. – Поскольку Казань близко (около 50 км, – прим. Т-и), большинство молодежи ездит на работу в город. У меня четыре дочери. Девочки, конечно, просто гости в родительском доме, вырастают – и создают свою семью. Две старшие дочери до замужества успели поработать в колхозе. Одна преподавала татарский язык в Казани, а во время отпуска работала в колхозной столовой. Также работала в школе в Дубъязах.

Но молодежь все равно тянется в город. Там все удобства, еду, и ту можно заказать в готовом виде. В деревне все по-другому. Мы с мужем решили посвятить себя сельской жизни. Прошло уже восемь лет, как его нет с нами», – вздыхает Зухра Рустемовна.

Фото: © Юлай Низаев / «Интертат»

По ее словам, асфальт в селе появился еще в первой половине 1990-х. Но он есть еще не на всех улицах. Мы сами стали свидетелями ремонтных работ, которые ведутся на некоторых участках.

«На средства добровольного самообложения содержим дороги в порядке, покрываем их щебнем. У нас уже нет таких участков, чтобы весной и осенью утопать в грязи. В Алан-Бексере два родника, за ними тоже ухаживаем. Хотели просто немного подремонтировать, а оказалось, там все надо менять, делать заново. Так что территория нашего родника «Изгеләр чишмәсе» («Родник святых», – прим. Т-и) теперь красивая, благоустроенная. В селе действует мечеть. Раньше это был медпункт. Но когда колхоза не стало, сняли его с баланса и приспособили под мечеть. У нас есть свой имам – бывший председатель Союза писателей РТ Данил абый Салихов», – рассказала глава Алан-Бексерского сельского поселения Зухра Гарифуллина.

Юлай Низаев, «Интертат», перевод с татарского