«Селлеры — кровеносная система»: в Казани лидеры рынка e-com обсудили развитие отрасли

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани стартовал форум «Мой бизнес. E-COM», который объединил лидеров российского рынка интернет-торговли. Они обсудили будущее отрасли, ответили на вопросы продавцов и даже зажгли новогоднюю елку. Перед началом пленарной сессии гостей поприветствовал помощник Раиса РТ, бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Смело могу сказать, что Татарстан сегодня — один из лидеров электронной коммерции. Мы научились не только производить, но и продавать свою продукцию современно, как это делается во всем мире. Но если мы сейчас успокоимся и решим, что у нас всё хорошо и некуда больше стремиться, это будет ошибкой. Мы должны знать, как будет развиваться отрасль, что нас ждет в следующем году, какие нас ждут тренды. Поэтому в Татарстан сегодня приехали люди, которые сформировали эту отрасль. Они поменяли подходы в торговле, создали новые сферы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно», — отметил бизнес-омбудсмен.

Он напомнил, что в Татарстане по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова уже несколько лет реализуется программа по развитию интернет-торговли. Благодаря этой инициативе предприниматели региона могут получить необходимые знания, чтобы начать реализовывать свою продукцию на маркетплейсах.

В течение дня в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, где и проходил форум, была организована выставка, где предприниматели могли узнать о мерах поддержки, предусмотренных в Татарстане, а также о предложениях от маркетплейсов.

Началось пленарное заседание с приветственной речи президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, который отметил Татарстан как один из ведущих регионов в отрасли и поприветствовал участников форума.

«Без вас всего того, что привычно обычным людям, просто не было бы. Селлеры и есть наша кровеносная система. Благодаря вам существует весь богатый ассортимент товаров, доступный любому жителю нашей страны. Выбор места встречи неслучаен: Татарстан всегда входит в топ-10 по обороту e-com в нашей стране. Только за десять месяцев этого года жителями республики было совершено 92 млрд продаж», — сообщил спикер.

В самой панельной дискуссии форума приняли участие владелец Wildberries Татьяна Бакальчук, управляющий директор ООО «Интернет Решения» (Ozon) Сергей Беляков, генеральный директор KazanExpress («Магнит Маркет») Линар Хуснуллин, директор по взаимодействию с органами государственной власти «Яндекс» e-com и фудтех (ООО «Яндекс») Дмитрий Русаков, вице-президент по связям с органами государственной власти компании «Алиэкспресс Россия» Сергей Лебедев. Ключевыми темами стали развитие маркетплейсов в будущем году и тренды отрасли электронной торговли.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Следующий год будет очень тяжелым. Именно в смысле обустройства e-com. Одна из проблем — это социальная ответственность перед обществом и государством. У нас огромное количество трудоустроенных граждан. Мы видим и ощущаем, что растет число предпринимателей, объемы продаж и так далее, но все еще есть острые моменты в социальном плане», — заявила Татьяна Бакальчук.

По словам бизнесвумен, в следующем году ее маркетплейс будет организовывать большое количество социальных мероприятий в городах и регионах, где он присутствует.

В свою очередь управляющий директор ООО «Интернет Решения» Сергей Беляков подчеркнул, что за последние годы маркетплейсам удалось доказать, что доставка товаров от продавца до населения — это очень важная услуга, которая сейчас стала одним из драйверов развития экономики.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это драйвер экономики, который обеспечивает потребность населения в товарах всех категорий, обеспечивает бездефицитность на всей территории России, дает возможность увеличивать доходы предпринимателей. Что касается ожиданий от 2024 года, то с точки зрения бизнеса я не вижу никаких проблем. Сейчас главное, чтобы успех был поощряем, а не наказуем», — подчеркнул Беляков.

Спикер обратил внимание на чрезмерное регулирование работы маркетплейсов в некоторых регионах страны. В связи с этим он поставил в пример руководство Татарстана, которое всеми силами поддерживает и развивает электронную торговлю.

После пленарного заседания почетные гости поучаствовали в зажжении новогодней елки и высказали свои пожелания предпринимателям, работающим на маркетплейсах.