СеллерМАРКЕТ вновь подтвердила статус официального технологического партнера Ozon

«СеллерМАРКЕТ» — сервисный оператор и технологический партнер 30 российских и зарубежных маркетплейсов успешно прошел очередную сертификацию от Ozon. Еще девять аккаунт-менеджеров маркетплейсов подтвердили высокие знания крупнейшей российской торговой площадки.

В казанской компании СеллерМАРКЕТ в настоящий момент работают более 20 специалистов по маркетплейсам, которые управляют продажами 220 брендов с годовым оборотом 420 млн рублей. Специалисты оказывают полный комплекс услуг, начиная с регистрации, создания фото- и видеоконтента и заведения карточек товаров до упаковки товара с отгрузкой на склады маркетплейсов, настройки рекламных каналов и продвижения на маркетплейсах. Также компанией СеллерМАРКЕТ разработан программный продукт LK.MARKET — единый личный кабинет для автоматизации продаж на 30+ маркетплейсах, в том числе на Ozon.

«Сертификация от Ozon подтверждает высокий уровень оказываемых нашими специалистами услуг по регистрации и развитию продаж на маркетплейсе. Мы, казанская компания, являемся одним из самых динамично развивающихся партнеров Ozon в России. И помимо стандартных услуг имеем сильные компетенции в брендинге, интернет-рекламе и автоматизации продаж», — отметила Анна Шафигуллина, сооснователь компании СеллерМАРКЕТ.

Как проходит сертификация

Ozon тщательно подходит к выбору партнеров, которые помогают поставщикам начинать онлайн-бизнес и развивать продажи на электронной торговой площадке. Для подтверждения своей компетентности в вопросах работы с маркетплейсом и готовности оказывать услуги продавцам Ozon технологические партнеры обязаны проходить сертификацию каждые полгода.

После подтверждения заявки на получение сертификата технологического партнера, Ozon отслеживает работу компании в течение 90 дней. После чего оценивает компанию по трем показателям:

● количество привлеченных продавцов;

● отзывы продавцов о работе с компанией;

● количество сотрудников компании с сертификатами Ozon.

Каждый показатель имеет равный вес. Компании может быть отказано в сертификации на основании невыполнения хотя бы одного из них.

Для получения сертификата как минимум три сотрудника должны успешно пройти онлайн-тестирование. Тест содержит в себе 60 вопросов по всем разделам, которые связаны с работой на площадке Ozon, начиная от регистрации продавца до использования API. Проходной балл — 80%, то есть необходимо правильно ответить на 48 вопросов. Каждому сотруднику дается 2 попытки.

Результаты прохождения сертификации

Девять сотрудников компании «СеллерМАРКЕТ» (юр. лицо ООО «СЕО.ГРУП») успешно прошли онлайн-тестирование, подтвердив высокий уровень знаний и умений в работе с маркетплейсом. После прохождения сертификации Ozon вручил сертификат №SE6185, подтверждающий необходимый уровень знаний для размещения продавцов на площадке Ozon Seller.

Бесплатно начать сотрудничество с технологическим партнером по регистрации и развитию продаж на Ozon можно прямо сейчас. Для начала необходимо заполнить бриф на сайте СеллерМАРКЕТ: https://sellermarket.ru/brief.