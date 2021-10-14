СеллерМАРКЕТ — первый сертифицированный партнер Яндекс.Маркет из Казани
Компания «СеллерМАРКЕТ» успешно прошла сертификацию от Я.Маркета и одна из первых в России получила официальный статус сертифицированного агентства данного маркетплейса.
«Сертифицированное агентство — бизнес-партнер Яндекс.Маркета. Присваивая ему этот статус, мы рекомендуем его рынку», — сообщают в Яндексе. Сертификация агентств запущена Яндексом с 2016 года. Однако по обновленным стандартам торговой площадки Я.Маркет проводится впервые.
Татарстанская компания СеллерМАРКЕТ уже является сервисным оператором и технологическим партнером 30+ российских и зарубежных маркетплейсов. Отметим, что в сентябре 2021 организация в третий раз успешно прошла сертификацию Ozon. И при первой возможности со стороны Яндекс.Маркета подтвердила высокую оценку качества услуг, свою надежность и профессионализм сотрудников агентства по данной торговой площадке. Информация об официальном статусе агентства Яндекс.Маркет размещена на сайте компании Яндекс в разделе «Сертифицированные агентства».
Отметим, что разработанный компанией СеллерМАРКЕТ ИТ-продукт LK.MARKET — единый личный кабинет для автоматизации продаж на 30+ маркетплейсах, также поддерживает интеграцию с торговой площадкой Яндекс.Маркет, проверен командой Яндекс и опубликован в соответствующем каталоге решений. В настоящий момент более 1200 магазинов используют LK.MARKET и управляют с его помощью оборотом в 2,2 млрд на Яндекс.Маркете и других маркетплейсах.
Анна Шафигуллина, сооснователь компании СеллерМАРКЕТ:
Новый статус – показатель того, что компания «СеллерМАРКЕТ» растет и предоставляет только качественные ИТ-продукты и услуги. Благодаря профессионализму наших специалистов получается добиваться таких высоких результатов, что в свою очередь является большим стимулом к дальнейшему развитию компании. Мы продолжим работать на совесть и совершенствовать свои компетенции, чтобы не подвести доверие наших клиентов и способствовать процветанию их бизнеса.
Прохождение процедуры сертификации Яндекс.Маркет
Для попадания в список рекомендуемых партнеров нужно пройти строгий отбор. В процессе сертификации оценивается работа технологического партнера и его магазинов по следующим показателям:
- Прирост GMV (Gross Merchandise Value – товарооборот);
- Прирост ассортимента;
- Индекс качества;
- Уровень цен;
- Использование API;
- Магазины с кэшбэком;
- Участие в аукционе;
- Новые магазины.
Суммарный балл может достигать 12. То есть, по каждому направлению можно набрать 1-2 балла, что позволяет сгладить разницу между рекламными агентствами разных размеров и с разными подходами к работе с клиентами.
На итоговую оценку помимо достижений по работе с Маркетом также влияет поведение агентства на рынке и его отношение к Яндекс.Маркету, как к деловому партнёру. Агентство должно показать готовность к открытой и честной совместной работе. В дальнейшем агентству нужно подтверждать данный статус и проходить повторную сертификацию каждые 6 месяцев.
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О компании
СеллерМАРКЕТ — сервисный оператор и технологический партнер 30+ маркетплейсов, который оказывает полный комплекс услуг продавцам: от регистрации, заведения карточек товаров и услуг фулфилмента до настройки рекламы и продвижения на торговых площадках. На сегодня 20 сертифицированных специалистов управляют продажами 220+ брендов.
Компания СеллерМАРКЕТ является аккредитованным Минкомсвязи РФ разработчиком ПО и развивает собственное ИТ-решение «LK.MARKET» — единый личный кабинет для автоматизации продаж на 30+ маркетплейсах. А в 2021 году запустила проект «Академия Е.КОМ» для подготовки eCommerce-специалистов.