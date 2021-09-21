«СеллерМАРКЕТ»: Автоматизируйте работу и продавайте кратно больше с LK.MARKET

Основатели и руководители компании «СеллерМАРКЕТ» Анна и Ренат Шафигуллины рассказали о новом продукте для массовых продаж на маркетплейсах и перспективах развития интернет-торговли в России.

Облачный сервис

Татарстанская компания «СеллерМАРКЕТ», технологический партнер российских и зарубежных маркетплейсов, представляет новый IT продукт - Единый личный кабинет для торговли на маркетплейсах LK.MARKET*. Сервис позволит предпринимателям автоматизировать и эффективно управлять продажами на более чем 30 торговых площадках, сэкономить время и избежать многих ошибок.

LK.MARKET - это облачный продукт, призванный помочь обычным продавцам увеличить доход и повысить товарооборот, не вникая в специфику работы каждого маркетплейса, - рассказал Шафигуллин. - Продавцу достаточно сделать простую интеграцию с нашим сервером и единожды заполнить недостающие характеристики товаров. Дальше в работу вступаем мы. Объединив данные, свяжем их между собой и выгрузим на российские и зарубежные маркетплейсы».

«СеллерМАРКЕТ» может похвастаться многолетним успешным опытом работы с маркетплейсами и знанием самых современных маркетинговых инструментов.

«Личный кабинет предоставляет сводную по всем маркетплейсам аналитику продаж, при этом можно сформировать подробные отчеты по разным срезам, – пояснил предприниматель. – Так, предлагается отслеживать следующие показатели: возвраты, сравнение продаж по периодам, средний чек, процент отмен, ТОП самых продаваемых товаров и т.д.».

В разделе «Продукты» есть специальная функция, позволяющая устанавливать цены, скидки и промокоды. Все данные автоматически передаются в маркетплейсы. Помимо прочего, пользователям предоставляется возможность получать уведомления о продажах и заказах из LK.MARKET в Telegram**. В мессенджер будут приходить извещения – сводные товарные ведомости за день либо с другой периодичностью.

«В самое ближайшее время мы запустим сразу 2 дополнительных модуля: по работе с остатками и прогнозированию, – отметил технический директор и главный разработчик ИТ-платформы LK.MARKET Рушан Гарипов. – Наши программисты создают прогнозную аналитику на основе машинного обучения. Новый сервис станет прекрасным инструментом по оценке спроса на будущие периоды. Здесь будут учитываться тренды ближайших месяцев, объемы продаж предыдущих месяцев, а также соотношение спроса и предложения на рынке».

Уже сейчас в LK.MARKET работает отдел справочной информации, который позволяет просматривать склады маркетплейсов. Пользователь узнает время работы комплексов, контактную информацию и виды принимаемого товара. Сведения представлены в виде карты, на которую можно добавить собственный склад.

К слову, в LK.MARKET можно завести любое количество аккаунтов и онлайн-магазинов. Цены на использование продукта отличаются демократичностью и варьируются от 450 рублей до 9,9 тысяч рублей в месяц.

«Для татарстанских производителей мы собираемся выпустить бесплатную версию сервиса, и любой предприниматель нашей республики сможет торговать на трех маркетплейсах без дополнительных трат, – рассказал Шафигуллин. – Мы хотим поддержать местных производителей и предоставить им платформу, где они смогут заработать не только в России, но и на европейских и американских рынках».

Стоит отметить, что LK.MARKET поддерживает сразу несколько языков, среди которых – татарский. Встроенный переводчик обеспечит автоматический перевод информации в карточках товаров на иностранные языки, чтобы работать с маркетплейсами было проще и удобнее. Например, производитель из Татарстана сможет воспользоваться автоматическим переводом и быстро запустить продажи как на российских, так и на зарубежных торговых площадках Amazon***, Etsy****, eBay*****, Alibaba******, Taobao*******, Allegro********, Zalando*********, Mercado Libre********** и других.

На сегодняшний день «LK.MARKET» используют уже 1200 магазинов с годовым оборотом в 1,5 млрд рублей.

«Приглашаем посетить наш стенд № I5 -2 Павильон № 1 на выставке «Kazan Digital Week»************, которая пройдет 21-24 сентября в МВЦ «Казань Экспо», - подытожил Шафигуллин. – Там мы проведем демонстрацию возможностей системы «LK.MARKET» и ответим на все вопросы».

Кроме того, любой предприниматель может воспользоваться купоном на бесплатную подписку на 6 месяцев по тарифу "Малый бизнес". Предложение действует для новых клиентов, которые зарегистрируются по ссылке до 30 сентября 2021 года.

Программы и разработки

«СеллерМАРКЕТ» - самый динамичный технологический партнер маркетплейсов в России, оказывающий полный комплекс услуг. В его команде 20 сертифицированных аккаунт-менеджеров маркетплейсов, которые управляют онлайн-продажами 220 брендов с годовым оборотом 420 млн рублей.

Компания активно способствуем развитию ecommerce в России. Так, была открыта Академия E.COM************* для обучения аккаунт-менеджеров маркетплейсов - сотрудников, которые координируют работу онлайн-магазина и отвечают за его продажи и продвижение на маркетплейсах. Все желающие освоят с нуля одну из самых востребованных профессий и смогут пройти действительно полезную стажировку.

«СеллерМАРКЕТ» запустил онлайн-сообщество продавцов на маркетплейсах FORUM.MARKET**************, где предприниматели могут общаться между собой, обсуждать актуальные вопросы и получать поддержку опытных бизнес-экспертов по российским и зарубежным электронным торговым площадкам.

Также компания владеет собственной диджитал-студией по продвижению сайтов и онлайн-магазинов. Студия специализируется на поддержке брендов в цифровой среде. Предпринимателям предлагается целый пакет услуг: от разработки фирменного стиля до продвижения товара в интернете и поддержки бренда в социальных сетях.

Среди прочих оказываемых услуг - упаковка товаров и фулфилмент для продавцов товаров.

Головной офис «СеллерМАРКЕТ» находится в Казани. Численность сотрудников компании превышает 50 человек, каждый их которых отличается высочайшим профессионализмом.

О марже и популярности

«Сегодня электронная коммерция растет за счет маркетплейсов, доля интернет-магазинов в общей структуре продаж значительно уменьшилась, - рассказал Шафигуллин. – Мы наблюдаем активный бум, когда интернет-магазины типа «Ситилинка» переходят в сферу маркетплейсов и позволяют поставщикам работать с клиентами напрямую. Эта трансформация рынка началась довольно давно – за рубежом. И только сейчас волна докатилась до России. И игнорировать этот тренд нельзя».

По словам предпринимателя, прежде татарстанские компании не проявляли активного интереса к зарубежным маркетплейсам. Однако с появлением отечественных торговых онлайн-площадок произошел передел рынка.

«Не стоит забывать, что такие крупные сети как, например, «Магнит» и «Пятерочка» «съедают» большую часть маржи, - пояснил предприниматель. - Все хотят зарабатывать, поэтому многие производители ушли на маркетплейсы в надежде на повышение доходности бизнеса. И это действительно сработало. Когда отечественный производитель выходил в онлайн, спрос был колоссальный. Особенно в пандемию - товаров не хватало. Буквально не успевали поставлять товар, особенно в праздники – на 8 марта, 23 февраля. Причем цены были даже чуть выше, чем оффлайн».

Маркетплейс открывает возможности для глобализации рынков и продукции. Так, пользователи «Amazon» активно запрашивают березовую чагу (березовый гриб – прим. автора). В месяц поступает свыше 36 тысяч запросов. Также на американской платформе огромным спросом пользуются тульские пряники, гармошки и валенки.

«За рубежом популярно все, что связано с национальной культурой, - отметила Анна Шафигуллина. – В мире проживают миллионы человек, покинувших Россию. А без маркетплейсов просто невозможно получить «привет» с родины».

Кроме того, в сфере онлайн-торговли активно развивается направление хендмейд. Люди изготавливают своими руками самые разные вещи: игральные карты, статуэтки, украшения. Появляются новые интернет-площадки, на которых реализуются изделия ручной работы. К слову, к крупнейшей международной онлайн-ярмарке «Etsy» ежедневно подключаются около 5 тысяч продавцов, а к тому же «Amazon» – около 4 тысяч. На маркетплейсах все еще много открытых ниш, где не требуется никакой обязательной сертификации.

«Разрабатывается множество технических игрушек, - заявил Ренат Шафигуллин. - Например, есть такая известная компания Xiaomi***************. В нашей стране все знают ее как производителя смартфонов. На самом деле она выпускает в Китае самую различную технику, например, многофункциональную высокотехнологичную ручку для детей. Ручка может рассказать сказку на ночь и стать отличным помощником в учебе. С ее помощью ребенок научится писать и считать и даже изучит иностранный язык».

Большие работы ведутся в области искусственного интеллекта. Умные программы заранее предугадывают, какие товары будут продаваться на маркетплейсах в ближайшем будущем, что будет особенно популярно и востребовано. Это даст возможность производителям начать заблаговременно пополнять свои складские запасы с расчетом на то, чтобы в пик продаж не остаться без товара.

«Все чаще маркетплейсы используют виртуальные примерочные, которые получили наконец должное признание, - подчеркнула Анна. – Покупатель может оценить, как смотрится та или иная вещь - без необходимости надевать ее на себя».

Выбор за продавцом

Главная задача предприятий на сегодняшний день - приспособиться к существующей реальности. Лишь тот, кто раньше внедрит современные технологии в производство и станет при этом продавать товар по разумной цене, будет лидером своей отрасли.

«Все нацелено на максимальное упрощение процесса покупки: открываются бондовые склады (площадки, где импортный товар можно хранить без прохождения таможенных процедур и без уплаты налогов – прим. автора), в новостройках появляются постаматы, - рассказал Ренат. – Не нужно будет никуда ездить и тратить время на поиски подходящей вещи».

Пандемия коронавируса лишь ускорила цифровую трансформацию экономики.

«Уникальность товара — самый быстрый путь к любви покупателей. Однако создать сегодня особенный продукт сложно в связи с переизбытком схожих предложений на рынке, - подчеркнула Анна. - У продавца 2 альтернативы: либо он выставляет что-то уникальное, либо реализует товар по низкой цене. Второй вариант несомненно проще, однако я не думаю, что отечественный предприниматель предпочитает легкие пути. Взять хотя бы яркий пример: некоторые российские умельцы собирают в гаражах велосипеды, за которые иностранные покупатели платят по 3-5 тысяч долларов».

На всех этапах совместной работы «СеллерМАРКЕТ» очень тесно общается со своими клиентами. Компания помогает предпринимателям выйти на маркетплейсы так, чтобы это принесло прибыль, а не убытки. Среди предприятий, увеличивших продажи благодаря сотрудничеству с «СеллерМАРКЕТ» - зеленодольский производитель чулочно-носочных изделий «Авалон Продакшн», «Фабрика здоровых продуктов» из Лаишево, бугульминский производитель технологичных материалов «Tris»**************** и многие другие.

А недавно «СеллерМАРКЕТ» в третий раз подтвердила статус официального технологического партнера Ozon.

«Сертификация от Ozon доказывает высокий уровень оказываемых нашими специалистами услуг по регистрации и развитию продаж на маркетплейсе. Мы являемся одним из самых динамично развивающихся партнеров Ozon, Яндекс Маркет в России. Более того на этих маркетплейсах услуги по регистрации и развитию продаж с момента первой покупки в течение 10 месяцев мы оказываем абсолютно бесплатно», — отметила Анна Шафигуллина.

На правах рекламы

Фотографии предоставлены компанией «СеллерМАРКЕТ»

LK.MARKET* – ЛК.МАРКЕТ

Telegram** – Телеграм

Amazon*** – Амазон

Etsy**** – Этси

eBay***** – иБэй

Alibaba****** - Алибаба

Taobao******* - Таобао

Allegro******** – Аллегро

Zalando********* – Заландо

Mercado Libre********** – Меркадо Лайбр

«Kazan Digital Week»************ – Казан Диджитал Вик

E.COM************ – Э.КОМ

FORUM.MARKET************* – ФОРУМ.МАРКЕТ

Xiaomi************** – Сяоми

«Tris»*************** – «Трис»