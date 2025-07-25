Селихов раскритиковал Станковича за его манеру общения

Фото: spartak.com

Вратарь «Урала» Александр Селихов прокомментировал свою работу в «Спартаке» с главным тренером «красно-белых» Деяном Станковичем.

«Я с большим уважением отношусь к Станковичу как к игроку, но как к тренеру [разводит руками] — извините. Он со мной ни разу не поговорил за этот отрезок в полгода. Когда мне сообщили, что я не лечу на второй сбор, это не он мне сказал, а новый спортивный директор Кахигао. Он меня вызвал и сказал, что по решению тренерского штаба и главного тренера я не лечу на сборы. Так всё и закончилось. Блин, по мне, просто вызови сам и скажи: «Саш, спасибо, до свидания». Всё», – сказал Селихов Legalbet.

Напомним, Александр играл за «Спартак» с 2017 по 2024 год. С «красно-белыми» Селихов брал чемпионство РПЛ и Кубок России. Столичную команду вратарь покинул зимой этого года.

В минувшем сезоне «Спартак» стал четвертым в таблице РПЛ. Во втором туре «красно-белые» встретятся с «Балтикой» 26 июля в 15:00 по мск.