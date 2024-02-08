Self made region: Татарстан стал лидером большинства рейтингов регионов за 2023 год

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан продолжает наращивать популярность в качестве одного из самых популярных регионов России для жизни и внутреннего туризма. Об этом свидетельствуют ее позиции в многочисленных рейтингах, обращает внимание информационное агентство «ПромРейтинг».

Регион вошел в топ-5 и топ-10 большинства престижных рейтингов субъектов Федерации, составленных в 2023 году. Помимо всего остального, республика лидирует по числу объектов ЮНЕСКО: в сентябре 2023-го в список Всемирного наследия был внесен четвертый по счету татарстанский объект — астрономические обсерватории Казанского федерального университета.

Топ-20 лучших регионов для жизни по мнению россиян

В рейтинге лучших регионов для жизни, составленном по итогам масштабного исследования, проведенного Институтом общественного мнения и PR News, Татарстан занял восьмое место в «эмоциональной» части, в котором речь шла о симпатии к региону в целом, и пятое в части репутационной.

По мнению самих исследователей, репутационная часть более объективна: она основана на средней оценке по нескольким драйверам (среди них присутствуют природа, климат, экология. история, культура, туризм и досуг). Участие в опросе приняли 3000 жителей России старше 18 лет.

Итоговый рейтинг регионов России — 2023

В свою очередь в итоговом рейтинге за 2023 год от экспертов агентства РИА Рейтинг Татарстан стал четвертым. Таково среднее арифметическому баллов, полученных республикой в минувшем году по социально-экономическому положению, материальному благополучию населения и качеству жизни в регионе в целом, научно-технологическому развитию и так далее.

При этом топ-3 рейтинга составили Москва, Санкт-Петербург и Московская область, так что четвертая позиция — «более чем достойный результат», «если не победа», уверены в ИА «ПромРейтинг».

Вместе с тем по данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость» Татарстан занял шестое место среди самых привлекательных для переезда и покупки первичной недвижимости. При этом из рейтинга оказались исключены Москва и Петербург, а также их агломерации — из-за приходящихся на их долю 47% общего спроса.

«<…> Татарстан — лидер большинства различных рейтингов регионов 2023 года в категории Self made man или, точнее, Self made region. В отличии от соседей (по рейтингам — прим. Т-и), ключом развития территории здесь является организованный труд, а не климатические условия или сложившаяся конъюнктура», — подытожили в агентстве «ПромРейтинг».